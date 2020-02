U florbalu ale zůstal. Přes elévky, děvčata a dorostence se vrátil do nejvyšší mužské soutěže, u prvního týmu Otrokovic asistuje hlavnímu trenérovi Kvapilovi.

Jednoduché to ale nemá, vždyť při zápasech sekýruje i bývalé spoluhráče a kamarády.

„Ze začátku jsem to v hlavě měl, ale cítil jsem, že to není dobře a že to co nejdřív musím vytěsnit, což se už povedlo,“ přiznává v rozhovoru pro klubový web Koníček.

I když na začátku měl ostych a bál se někoho seřvat, nyní už mu nedělá problém poradit a promluvit si s někým, kdo má víc zkušeností.

„Chci to nejlepší pro tým. Jsem rád, že se kluci naučili poslouchat i mé postřehy,“ říká.

Členové realizačního týmu Panthers mají od nového roku jasně rozdělené role i kompetence.

„Jakožto bývalý bek se spíš zaměřuji na bránění a oslabení, ale s Míšou (Kvapilem – pozn. red.) se o všem bavíme a radíme společně,“ tvrdí Koníček.

„Vždy mu na danou věc dám svůj pohled a on se pak rozhodne. Snažím se taky trošku víc mluvit s hráči,“ přidává.

S kolegou a hlavním koučem Kvapilem spolupracoval u superligového týmu už minulou sezonu. Jelikož práce sehrané dvojice nesla výsledky, pomáhá Koníček zkušenějšímu parťákovi dál. „Skvěle se s ním pracuje a jsem rád, že se mohu učit od těch nejlepších,“ prohlásil.

Otrokovičtí florbalisté se i přes některé výpadky drží na šestém místě. Před závěrečnými pěti duely tak jsou velmi blízko postupu do play-off.

„Věděli jsme, že tým má sílu, ale taky víme, že je to první sezona, co hrajeme v tomto složení, a proto můžeme být s výsledky i výkony spokojení,“ říká Koníček.

Asistenta Panthers mrzí hlavně zbytečné ztráty proti soupeřům ze spodku tabulky. „Právě tyto body nás stály ještě lepší umístění,“ ví dobře. „Věřím, že si to kluci vezmou do zbytku sezony jako odstrašující případ, protože teď už není čas na zaváhání,“ přidává.

Podle Koníčka to ale výrazně obměněná a omlazená otrokovická sestava nemá jednoduché. Navíc florbalová Superliga se každým rokem vyrovnává.

„Proto pro mě vůbec není překvapením, že se do posledního kola bude bojovat o každý bod, který může hrát velkou roli,“ míní.

„Naším cílem je udržet šestou příčku, takže na nižší pozice se ani ohlížet nechceme. Chceme jít do každého zápasu s tím, že chceme uspět,“ pokračuje.

Nejvyšší mužská soutěž měla nyní dlouho přestávku. Panteři se v ní připravovali na rozhodující fázi sezony. „Jenom je škoda, že v té pauze máme docela dost hráčů zraněných, nemocných anebo někde na horách. I přesto jsme se zaměřili především na koncovku a tlak do brány. Právě tyto dvě věci nám v posledních utkáních dělaly největší problémy,“ dodává.