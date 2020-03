Jste v karanténě? Pak byste měli nakládat zodpovědně i se svým odpadem

Občané v karanténě nebo s potvrzeným onemocněním koronaviru by měli veškerý odpad ukládat do pytlů, a ty následně ukládat do směsného komunálního odpadu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát