/FOTOGALERIE a VIDEO/ Další z úspěšných soutěží si odškrtli po prvním květnovém víkendu pořadatelé z Rallyklubu východní Morava v AČR, kdy v cíli 29. ročníku Rallysprint Kopná přivítali nejen vítěze Adama Březíka, ale další plejádu zúčastněných.

„Zaznamenali jsme rekordní počet přihlášených posádek, kvalitní startovní pole a v neposlední řadě hladký průběh soutěže,“ pochvaloval si Antonín Tlusťák, předseda organizačního výboru a ředitel soutěže.

„Hodnocení je výborné. Podařilo se nám přes všechna úskalí a peripetie před startem připravit velmi kvalitní trať,“ oddechl si šéf závodu, jemuž velké problémy způsobil především nově budovaný kruhový objezd na hlavním silničním tahu vedoucím ze Zlína do Vizovic při odbočení na Slušovice. „Byl uzavřen odjezd z rychlostní zkoušky Želechovice v oblasti Lípy. Další dopravní omezení byla objížďka přes Zádveřice. Měli jsme prakticky pár týdnů před konáním soutěže v ohrožení dvě rychlostní zkoušky, ale při maximálním nasazení a vstřícnosti všech dotčených obcí, úřadů, pomoci pana Many, který nám zajišťoval uzavírky, se vše dovedlo do úspěšného konce,“ stírá obrazně pot z čela Tlusťák.

„V obci Lípa jsme se podíleli na rekonstrukci místní účelové komunikace, čímž se povedlo dostat soutěžní auta bezpečně na přejezd z erzety. Obrovské poděkování patří zastupitelstvu v Lípě, podobně jako v Zádveřicích-Rakové, kde jsme na poslední chvíli řešili změny. Poděkování patří dále zastupitelstvům v městech Slušovice, Vizovice a v obcích Želechovice nad Dřevnicí, Kašava, Lukov, Podkopná Lhota, Neubuz i Držková. Zásluhou starostů obcí, úřadů a v neposlední řadě i po jednání s občany jsme získali všechna potřebná povolení. Bylo to náročné, zažívali jsme krušné chvíle, prožili řadu bezesných nocí, ale kladný výsledek se povedl. Spousta lidí by to vzdalo, ale my jsme bojovali až do úspěšného konce,“ usmívá se šéf podniku.

Seznam přihlášených posádek se zastavil na neskutečně vysokém čísle 144. Čekal jste takto početné, ale i kvalitní startovní pole?

Byl téměř zázrak, že se takhle naplnila startovní listina. Ze začátku jsem byl hodně nervózní, ale díky perfektnímu nasazení všech vedoucích rychlostních zkoušek a pořadatelů se povedlo celou soutěž odjet podle harmonogramu. Jediná výjimka byla při prvním průjezdu Zádveřicemi, kde jsme po havárii posádky se startovním číslem 27 zkoušku zastavili a poté byl nařízen volný průjezd. Nechtěli jsme natahovat časový harmonogram, což se nám podařilo. Odjeli jsme všechny rychlostní zkoušky a harmonogram byl bez zpoždění. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili. Velké poděkování patří dispečinku soutěže, všem pořadatelům. Perfektní spolupráce byla s bezpečnostními pracovníky, dále se sportovními komisaři v čele s Miloslavem Regnerem a s techniky vedenými Jiřím Mášou. Hodnocení průběhu závodu z jejich úst bylo velmi pozitivní. Osobně jsem měl až husinu, neboť byla oceněna naše každodenní práce. To přináší pořadatelům vždy obrovskou radost.

Podruhé se sjely nejlepší posádky ze Slovenska na Moravu, aby bojovaly o body o mistrovské body. Jak se spolupracovalo se spoluorganizátorem z AOS klub Poprad?

Velmi pozitivně, spolupráce s kluky ze Slovenska je výborná. Lidově řečeno jsou to stejní blázni do rally jako já. Zapálení nadšenci, kteří chtějí, aby se rally posouvala dále. Z jejich strany bylo znát zapálení, ale i nadšení a spokojenost. Naše spolupráce se ještě více prohloubila, vidím to jako obrovské pozitivum a těším se na další pokračování spolupráce.

Kopná se v posledních letech koná na začátku května. Zůstane stejný termín i pro jubilejní třicátý ročník?

Termín zachováme stejný. Je potřeba myslet i na to, že ve Slušovicích jsou další sportovní akce jako například dostihy. Máme dostatek času na přípravu, každopádně chceme být na začátku kalendáře rallysprintů. Máme určité termínové možnosti, ale pro nás je začátek května vyhovující termín. Uvidíme, co bude dále s Valašskou rally. Víme, že počasí v březnu a dubnu je nestálé, o čemž se přesvědčili před nedávnem pořadatelé Rallye Šumava Klatovy.

Kopná patří dlouhodobě k nejoblíbenějším českým rallysprintům. Čím si to vysvětlujete?

Postarali se o to bratři Minaříkovi z Podkopné Lhoty, kteří úspěšně pořádali 27 ročníků. Nasadili tomu určitý řád a velkou prestiž. Tratě rychlostních zkoušek v okolí Slušovic a Podkopné Lhoty jsou krásné a obtížné. Snažím se do skladby tratě dát i své poznatky z letité zkušenosti více než tři sta odjetých soutěží. Samozřejmě musíme brát v potaz i sportovní řády a předpisy národní autority. Vždy se snažíme najít určitý kompromis a uspořádat po sportovní stránce kvalitní soutěž. Zkrátka, aby to nebylo jen o zákazech nebo nařízeních, ale abychom si všichni soutěž krásně užili.

