„Zpětně odkladu nelituji. Čas a situace ukázaly, že to bylo správné rozhodnutí,“ potvrdil ředitel nepopulárnějšího automobilového závodu v tuzemsku Miloslav Regner, který se svým týmem připravil skvostné představení.

„Současná epidemiologická opatření nám sice nedovolí uspořádat tak bombastický závod, jaký jsme měli v plánu, ale i s přestávkou pořád bude jedinečný,“ je přesvědčen Regner, jenž je s Barumkou spjat již dlouhých 45 let.

Do Zlína nakonec dorazilo na 136 posádek ze 24 států, přičemž největší ztrátou je absence lídra seriálu ME Alexeje Lukjaňuka. Ten sice do Baťova města dorazil, ovšem jeho účinkování skončilo již ve středu na testovací rychlostní zkoušce ve Velkém Ořechově, kde svůj vůz po jezdecké chybě „rozbil“ v lese.

„Bohužel, vůz nedokázali opravit a tak se rozhodli svůj start zrušit a vrátili se domů,“ potvrdil tiskový mluvčí Barum Rally Roman Ordelt.

„Je velká škoda, že Alex skončil ještě dříve než na startu, moc jsem se těšil na souboje s ním. Ale i takové situace rallysport přináší. Každopádně mě zde čekají náročné boje s českou absolutní špičkou. Už se moc těším,“ přiznal druhý muž evropského šampionátu Nor Andreas Mikkelsen a nyní muž s nejnižším startovním číslem na autě (2).

Nakonec až s šestkou vyjede na tratě obhájce a nejúspěšnější muž Barumky, její osminásobný vítěz Jan Kopecký, nově již dvojnásobný otec.

„I přese všechny změny jsme přijeli s nejvyššími ambicemi. Pokusíme se zde opět vyhrát,“ přiznal Kopecký, který své startovní číslo neřeší.

„Kdo by nechtěl jedničku, ale asi zde nějaká nařízení ze strany promotéra. My pojedeme opět naplno. Startovní pozice se bude určovat na páteční dopolední kvalifikační zkoušce,“ poznamenal Kopecký.

Naopak nečekaně na trati se fanouškům představí domácí legenda Roman Kretsta, společně s Tomášem Engem a Mohammed ben Sulayem, významná postava světového motorismu. Sice ne v rámci celého závodu, ale ve dvou vybraných úsecích.

„Pro mě to bude tak trochu vzpomínka na staré časy. S Fabií si mě možná moc lidí nepamatuje, ale jel jsem s ní na mistrovství světa v Německu. Pojedu sice jen městskou superspeciálku, ale doufám, že i tohle krátké vystoupení fanoušky potěší,“ dodal Kresta.

„Jsem rád, že po dlouhé době sednu za volant vozu specifikace WRC, obzvlášť když si ho převezmu od takového mistra, jako je Roman Kresta,“ předeslal s úsměvem Tomáš Enge a doplnil: „Původně jsem měl v plánu startovat na celé Barumce ve Star Rally Historic, ale kvůli pracovním povinnostem to bohužel nešlo. Díky tomu jsem ale nakonec mohl přijmout nabídku svezení s Fabií WRC a těší mě, že můžu alespoň krátce potěšit všechny fanoušky této krásné soutěže v roce jejího padesátiletého jubilea.“

Letošní ročník Barumky měří celkem 786 km a obsahuje 15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích v celkové délce 211 km. Soutěž startuje dnes v 17 hodin na zlínském náměstí před radnicí, kde se objeví o dva dny později okolo 15. hodiny v cíli nejúspěšnější posádky.

Startu předchází páteční dopolední shakedown na úseku v Malenovicích, kde od 9.30 do 10.2é proběhne také kvalifikační zkouška. Nejlepší patnáctka si poté bude od nejlepších vybírat svou startovní pozici pro sobotní etapu. V pátek na večerní SSS Zlín pojedou posádky v opačném pořadí, tedy od nejvyššího po nejnižší číslo. Ti nejlepší se tak dostanou na trať před půlnocí.

Celý závod navíc musel proběhnou ve čtyřech na místo pěti dnů.

„Největší tlak byl a bude na spolujezdce, kteří si museli načíst tratě ve výrazně kratším čase. Jinak start a průběh samotného závodu bude velmi podobný minulým letům,“ potvrzuje šéf závodu Miloslav Regner.

Program

Pátek:

Shakedown a kvalifikační zkouška v Malenovicích (7.30 – 13 shakedown, kvalifikace 9.30 – 10.20)

Ceremoniální start:

15:00 Start Star Rally

16:10 Adac Opel e-Rally Cup

16:30 Výběr startovní pozice Barum Czech Rally Zlín

16:50 Roman Kresta / Tomáš Enge / Mohammed ben Sulayem17:00 Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín

SSS Zlín (9,18 km)

17:00 Bugatti GP (1. jízda)

17:30 Demonstrační jízda

18:00 Bugatti GP (2. jízda)

18:30 Green Rally – projížďka vybraných vozů

18:55 Roman Kresta / Mohammed ben Sulayem

19:00 Star rally (historické vozy rally)

20:45 Roman Kresta / Mohammed ben Sulayem

21:00 Startovní pole Barum Czech Rally Zlín

Sobota:

2 a 6 RZ Březová (12,73) 9.31 a 15.28

3 a 7 RZ Hošťálková (18,86) 10.29 a 16.26

4 a 8 RZ Komárov (8,46) 13.17 a 19.14

5 a 9 RZ Pindula (18,95) 13.55 a 19.52

Neděle:

10 a 13 RZ Halenkovice (8,85) 8.03 a 12.42

11 a 14 RZ Biskupice (7,59) 8.51 a 13.30

12 a 15 RZ Májová (25,43) 9.54 a 14.33

Cíl po 17 hodině na náměstí Míru