Se svým vozem Škoda Fabia R5 a se spolujezdcem Petrem Machů zvítězil ve čtyřech ze sedmi měřených rychlostních zkoušek a v cíli se z prvního místa radoval s náskokem necelých jedenácti vteřin na druhého Erika Caise.

,,Sice jsme sem přijeli hlavně s úmyslem testovat na suchu nové pneumatiky pro velký mistrák, což se samozřejmě za dnešních povětrnostních podmínek nepodařilo. Ovšem vítězství právě v tak náročných podmínkách a v danné konkurenci si ceníme o to víc. A to i přesto, že jsme podobné podmínky na téměř shodných tratích zažili již loni na barumce. Byl to pro nás parádní závod od začátku až do konce a jsem rád, že můžeme vítězství slavit právě s týmem, který je generálním partnerem soutěže," neskrýval nadšení na cílové rampě pilot z Hutiska Solance.

Druhé místo v celkovém pořadí vybojoval při premiérovém startu ve voze kategorie R5 devatenáctiletý pilot z Fryštáku Erik Cais s vozem Ford Fiesta R5. Erik vyhrál se spolujezdkyní Jindřiškou Žákovou zbývající tři rychlostní zkoušky.

Na třetí místo se po velkém boji až po poslední rychlostní zkoušce probojoval pilot vozu Hyundai I20 R5 Martin Vlček.

Výsledky 25. Vančík Rallysprint Kopná 2019 :

1. Jakeš - Machů Škoda Fabia R5 39:17,5

2. Cais . Žáková Ford Fiesta R5 +10,8

3. Vlček - Krajča Hyundai I20 R5 +18,0

4. Tlusťák - Vybíral Hyundai I 20 WRC +20,6

5.Tarabus -Trunkát Škoda Fabia R5 +41.3

6. Březík - Omelka Škoda Fabia R5 +43,0

7. Odložilík - Tureček Škoda Fabia R5 +01:00,4

8. Melichárek - Melichárek Ford Fiesta WRC +01:05,4

9. Marczyk - Gospodarczyk Škoda Fabia R5 +01:14,1

10. Rujbr - Švec Škoda Fabia R5 +01:35,5

Jiří Hejtmánek