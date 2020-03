Zlín – Mladí judisté SKP Zlín se ještě před vyhlášením nouzového stavu zúčastnili velkého mezinárodního turnaje v Ostravě. Na začátku března na severu Moravy vybojovali v úvodním kole Českém poháru pro kategorie U13, U15, U18 a U23 tři zlaté medaile.

turnaj v judu v Ostravě, SKP Zlín | Foto: Lenka Lupačová

V Ostrava Open 2020 konaném ve vítkovické atletické hale zvítězila v kategorii U18 ve váze do 52 kg Veronika Horáková, kategorii U15 ve váze do 36 kg vyhrála Markéta Korčáková a kategorii U15 ve váze do 73 kg ovládl Vojtěch Lupač.