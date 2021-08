„Vzhledem k situaci, jak složitě a těžce se skládal náš výběr, je to úspěch. Třebaže jsme všichni toužili skončit o něco výše,“ přiznal hlavní kouč reprezentace do 19 let Dušan Poloz, jenž do výběru povolal i dvě zlínské hráčky – Michaelu Daňkovou a Veroniku Štipčákovou.

„Potenciál růstu mají velký. Jejich herní vytíženost v klubu byla důležitá a možná rozhodující faktor nominace. Rozhodně si odehrály to, co jsme o nich očekávali. Obě jsou talentované, ale stále před nimi stojí hromada práce. Momentálně se tento ročník nachází před zásadním rokem v jejich kariéře,“ cítí Poloz, také rodák ze Zlínska.

Proč jste měl až tak velké problémy se skladbou týmu?

Několik hráček sice působilo v týmech Mol ligy, ale velká většina na začátku podzimního lockdownu nemohla trénovat v halách ani individuálně v posilovnách. Tudíž ani práci v systémech specializovaných center jsme nemohli rozjet jak bylo naplánováno. Po mém vstupu do systému talentované mládeže jsme měli a nadále máme zájem upravit věci které dříve nefungovaly a navázat na to co bylo nastaveno dobře.

Škrt vám ale udělalo podzimní uzavření sportovišť, souhlasíte?

Rozhodně! I tak jsme se snažili hráčky udržet v zápřahu a proto jsme je bombardovali individuálními plány od silově-kondičních specialistů svazu házené. Alespoň částečně jsme tím eliminovali škody způsobené nemožnosti trénovat. Zde se ukázal velký rozdíl mezi námi a konkurenty, jako jsou jako Maďarsko, Rumunsko, Švédsko,Francie, Rusko a další, kterých se koronavirová omezení téměř vůbec nedotkla!

Na druhou stranu jsme rádi, že i v klubech mimo systém talentované mládeže se snažily udržet hráčky v režimu trénovanosti a postupně během zimy a jara se dalších několik hráček dostávalo do týmů dospělých.

I přese všechno váš výběr desátým místem na ME dosáhl na nejlepší výsledek za posledních dvacet let…

Tímto výsledkem se navíc tento tým přímo kvalifikoval na MS v příštím roce. Jde o další mezinárodní zkušenosti v podobě deseti až patnácti utkání, která nás čekají v přípravě a na samotném MS, což hráčky určitě bude motivovat ke kvalitnímu tréninkovému procesu. Takto získané herní zkušenosti a herní vyzrálost se u nich určitě projeví a z toho pak můžou čerpat i v klubech kde působí. Víme o několika dalších hračkách, které se nyní na ME nedostaly, monitorujeme je a sledujeme další adeptky. Věřím, že kvalitní a dostatečně objemový trénink může otevřít cestu i dalším.

Jste připraven s týmem dál pracovat? Musel jste odmítat trenérské nabídky?

V této roli jsem teprve rok a samozřejmě mám chuť rozvíjet tento zajímavý ročník i v dalším roce směrem k MS. Tím, že jsme hráčky v podstatě neviděli na společných srazech více než půlrok, tak ta práce a možná i výsledek mohli býti ještě lepší a o kousek dále. Nějaké dotazy na mé služby se objevily, ale momentálně jsem nastaven pokračovat v současné reprezentační roli.

Nemáte strach z dalšího lockdownu a komplikace přípravy na další vrcholnou akci?

Nemám, ale obávám se, že ne všichni politikové, kteří o těchto věcech rozhodují, mají ponětí, jakým způsobem ovlivňují růst této generace. Rozvoj jejich osobnosti, možnosti zdravého životního stylu, to je to co mne zajímá… V porovnání s tím je MS do 20let v házené kapka v moři a není to podstata věci. Samozřejmě by mne bylo nesmírně líto, že by příprava nemohla proběhnout v určitém rozsahu a kvalitě, ale především kvůli hráčkám a jejich osobního rozvoje v jejich nejen sportovní kariéře.