„Nakonec to pro nás byl jednoduchý zápas. Něco jsme si i během utkání chtěli zkusit, k čemuž ale nedošlo, soupeř nekladl odpor. Z tohoto pohledu to bylo složité. Naše kontry vůbec nestíhali zastavovat,“ poukázal na rozdílnost a fyzickou připravenost obou mančaftů.

Domácí bojovníci za vysokým vítězstvím vykročili už během úvodního poločasu, který ovládli jednoznačně 68:0. „Na začátku druhého jsme trochu polevili a soupeře po trestné pětce nechali skórovat. Byl to pro něj čestný úspěch, odměna. Ve zbytku duelu to už z jejich strany byla taková nechuť, spíš aby je to nebolelo. Zápas celkově brali sportovně, jako novou zkušenost,“ poukázal Petr Juřík na čestné chování hostů.

Mužstvo KRARAPL do čtvrtfinálového zápasu původně ani nemělo zasáhnout, po odhlášení Českých Budějovic však dostalo příležitost zabojovat o semifinále. Už předchozí výsledky v základní skupině však napovídaly, že pro Zlín by se mělo jednat o snadného protivníka. Vždyť jejich dosud poslední soupeř postupně prohrál 5:63, 5:21, 19:69 a 26:33. „Stovku dostali až od nás. Osobně se mi to stalo dvakrát v juniorských kategoriích. Není to nic příjemného. Člověk však na to zapomene."

Pro zlínský tým se naopak jednalo o historickou výhru. „Nic takového tady snad nebylo. V mládežnických kategoriích jsme na 15 minut vyhráli 68:0. Obdržet stovku dvakrát za 40 minut je ale hodně. Už před zápasem jsme museli brzdit euforii," přiznal Juřík.

Jeho svěřenci si nedělní odpoledne mohli užít dosyta, před semifinálovým zápasem navíc neutrpěli výraznější šrámy. „Hlavní je, že jsme se nezranili, pošetřili hráče. Některým se ani nechtělo střídat, když padalo tolik bodů," pousmál se hrající trenér domácích.

Ragbisté Zlína poslední utkání před vlastními fanoušky v letošním roce odehrají v neděli proti mužstvu Spol. Iuridica / Říčany B, které ve čtvrtfinále vyřadilo RC Brno Bystrc 26:21. V případě vítězství by se finále odehrálo mimo Zlín.