„Jsem nadšený a hrdý, kolik nás v nároďáku pochází z Valašska. Je to skvělá vizitka zuberských trenérů, kteří o to více budou určitě celý šampionát prožívat,“ očekává 32letý levoruký hráč Robe.

Na vrcholové akci přitom bude startovat potřetí.

„Reprezentovat je čest, moc jsem rád za pozvánku,“ pokyvuje Jurka. „Nejraději vzpomínám na můj první, světový šampionát v Kataru. Nejlepší týmy světa, navíc v městě plném luxusu. Prostě pohádka,“ pousmál se.

Do Vídně jste odcestovali až den před startem šampionátu. Není to pozdě?

Určitě ne, je to kousek. Popravdě už zázemí ani neřeším, vždy je o nás výborně postaráno. Kde a jaký luxusní hotel nás čeká, jsem sledoval, když jsem byl mladý. Nyní to neřeším. (smích) Pro mě je to na jedné straně házenkářský zápřah, ale i odpočinek. Mám hodně času pro sebe.

Odjíždíte ve formě?

To musí posoudit trenéři. Každopádně se cítím dobře, lépe než na začátku sezony, kdy jsem si zvykal na mnoho změn spojených s návratem z Francie. Od září jsem si ve svém životě našel rytmus a s tím rostla i má pohoda a forma.

Na začátku sezony jste hovořil, že tato sezona bude možná poslední. Čeká vás tedy loučení s reprezentací?

To zatím neplánuji. Ano, myslel jsem si, že po sezoně skončím, ale při všech změnách jsem si ve svém životě našel systém a házená mě pořád baví, ještě minimálně rok bych ji chtěl hrát. Nechávám proto vše otevřené, dveře si sám nezavírám, stejně jako si uvědomuji, že se dává více prostoru mladším. (úsměv)

V pátek večer vás čeká domácí Rakousko. Jaký je to soupeř na rozjezd ME?

Nesnadný. Domácí požene plná hala, soupeř je navíc plný osobností – hlavní postavou je Bilyk, hráč Kielu. Toto utkání je důležité a o mnohém napoví.

Jaké ambice má český výběr?

Chceme postoupit ze skupiny a dál se uvidí. Skupina se jeví jako hratelná, ale protože se rozdíly každým rokem zmenšují, je to zrádné.

Máme tým na medaili?

To bych zase netvrdil. (úsměv) Ale pokud se sejde úplně všechno a budeme mít štěstí, proč ne. Opakuji ale znovu, úspěch už bude postup ze skupiny.

V týmu jsou až na vás a mladíka Mojžíše všichni profesionálové. Musel jste si brát v rodinné firmě dovolenou?

Naštěstí má tchán pro házenou pochopení, a proto to bylo pro mě jednodušší a žádnou dovolenou si nevybírám. (smích) Celá rodina se za to přijde na nás podívat přímo do Vídně.

Čekáte velkou podporu fanoušků přímo v hale?

Jsem optimista a moc se na ně těším. Vídeň je za rohem a jak už spoluhráč Horák říkal, nic blíž není.

Neodradí vyšší vstupné, okolo 50 eur, fanoušky?

Věřím, že ne. Lístek je navíc na dvě utkání v daný den. Zase tak často se šampionáty nehrají, navíc to mají takový kousek od domova. Řada lidí, stejně jako mí kamarádi, ale budou zápasy sledovat v televizi.

Drží zuberská klika na srazu pohromadě?

Doslova ne, všichni v kabině táhneme za jeden provaz. Ale když se na to podívám z jiné strany, my ze Zubří spíme společně na pokojích. Já třeba se Petrem Šlachtou.

Jak na soustředění a během turnaje nejraději odpočíváte? Jaké hry se nejvíce v české kabině v době volna hrají?

Někteří kluci se baví na herních konzolích. Já si nejraději lehnu a odpočívám a těším se, jak si třeba v autobuse zahrajeme karty. Pro mě je zdejší volný čas jako dovolená. (smích)

Býváte ještě před utkáním nervózní?

Už moc ne. Ale nyní po návratu do reprezentace jsem v Zubří lehce nervózní byl.

Máte nějaký svůj předzápasový rituál či talisman pro štěstí?

To ne, v tomto jsem pohodář, nudař. (smích)

Zuberští házenkáři v dresu Česka na ME:

Miroslav Jurka, Štěpán Zeman, Petr Šlachta, Matěj Klíma, Stanislav Kašpárek, Jakub Hrstka, Tomáš Číp.