K pohárovému obratu volejbalistů Zlína zavelel nahrávač Pepa

Zlín – Blíže postupu do osmifinále Challenge Cupu jsou po čtvrtku volejbalisté Zlína. A to i přesto, že hrubě zaspali začátek a s kyperským Pokka A.E. Karava ztratili úvodní dva sety. S příchodem nahrávače Truonga však přišel obrat a zvýšení postupové naděje do odvety, která je na programu za dva týdny na jihu Evropy.

„Odveta bude ještě hodně těžká, soupeř hraje doma. My ale jedeme s čistým štítem, navíc jsem přesvědčen, že můžeme hrát ještě lépe," konstatoval kouč pátého celku české extraligy Roman Macek. V polovině třetí sady to ale s domácími vůbec nevypadalo dobře – prohrávali 0:2 na sety a tahali za kratší konec. „Začali jsme nevýrazně i kvůli tomu, že soupeř hrál jiný volejbal, pomáhal si technickými údery, navíc první koncovka nám nevyšla. Ve druhé sadě pro změnu dobře podávali a byli na koni," posteskl si kouč Zlína. Herní a výsledkový obrat domácích přinesla až změna na nahrávce, kde Baráka vystřídal hráč nevelkého vzrůstu Truong (173 cm). „Pro Pepu, jak mu v naší volejbalové komunitě říkáme, to bylo první výrazné představení v mistrovském zápase. Byl to on, kdo stál za naším zlepšením v útoku," konstatoval kouč, jemuž ve zbytku času již jeho svěřenci dělali radost. Až opět na začátek tie-breaku, kdy jeho tým prohrával 5:8. Na servis se ale opět postavil zlínský rodák s vietnamskými předky a pěti body v řadě zajistil druhý rozhodující obrat. „Pomohlo mi, že hráč, na něhož jsem měl hrát, stál v postavení, kde se mi nejlépe servíruje. Že ale budu strůjce obratu, jsem netušil a za příležitost jsem moc rád. Jedničkou na nahrávce je ale Honza Barák, proto neočekávám, že bych v odvetě začal v základní sestavě," poznamenal skromně talentovaný 19letý Duc Luan Truong. „Jsem rád, že se nám povedl podobný obrat jako v pondělním extraligovém duelu s Odolenou Vodou. Dlouho nám totiž dělal problémy urostlý Brazilec Juozas. Přitom na videu nebyl tak výrazný, bodově je totiž táhl další cizinec Ramma," doplnil Macek, jehož tým v případě postupu (musí jakkoliv vyhrát, v případě prohry v tie-breaku zvládnou rozhodující zlatý set – pozn. red.) následně v osmifinále čeká vítěz duelu Novy Novyj Urengoj – Groningen. FATRA ZLÍN – POKKA A.E. KARAVA 3:2 (-23, –20, 22, 20, 12) Sestava a body Zlína: Barák, Uchytil 2, Mlčuch 15, Kolář 17, Vašíček 16, Navláčil 9, libero Obdržálek – Přikryl 2, Truong 2, Hupka 11, Adamec. Trenér: Macek. Nejvíce bodů Karavy: Juozas 26, Kněževič 25, Ramma 13. Rozhodčí: Vasileiadis (Řec.), Balandžičová (Srb.). Čas: 120 min. Diváci: 400.

Autor: Martin Břenek