Šipky hrál poprvé v 18 letech. „Když mamka otevřela hospodu v Kroměříži a dovezly se první šipkové automaty. Nejprve jsem hrával s taťkou pro zábavu, ale když jsem zavřel první cílený a chtěný double, řekl jsem si, že bych se mohl začít šipkám věnovat. Chytlo mě to“, usmívá se Petr Helis.

Na jaké úrovni nyní hrajete? Jaký je váš největší úspěch?

Protože už asi třetím rokem nemám zaplacenou šipkařskou licenci, která je potřeba k účasti v organizovaných soutěžích, tak nyní hraji pouze rekreačně. Jezdím na amatérské turnaje, ovšem už ne v takové míře, jako kdysi. I kvůli rodině a časové náročnosti jsem šipky výrazně omezil, začal se věnovat i jiným koníčkům. O pár let dříve jsem ale hrával ligové soutěže, dokonce jsme si jeden rok zahráli s Twistrem mezi oblastní elitou!

Jak jste si vedl v týmu? Byl jste tahounem týmu?

Samozřejmě, že jsem byl nejlepší! (smích) V Twistru jsme byli všichni na podobné úrovni a každému se dost dařilo… Hlavní ale bylo, že jsme byli dobrá parta a kamarádi.. Nehádali jsme se, i když se nedařilo. Vždy jsme šli naši hru rozebrat, stejně jako jsme dokázali naše úspěchy i neúspěchy pěkně zapít a oslavit! (smích) A to hlavní – vždy jsme se dokázali z chyb poučit a zahrát lépe… To byl hlavní důvod našeho úspěchu.

Dá se, nebo dalo se šipkami uživit?

I když jsem byl na šipkařském vrcholu, vždy jsem u toho pracoval. Na přelomu druhého tisíciletí, kdy průměrný výdělek ještě nebyl tak velký, snad v řádu tisíců, mi říkala Marika Benešová z Chropyně, že byl snad každý měsíc nějaký dobře honorvaný regionální master, na kterých byla úspěšná. Prý jí to hodilo na normální život… Nyní jsou u nás zajímavě oceněné nějaká tři čtyři klání, včetně českého šampionátu. Jinak je to spíše už jen pro zábavu.

Zajímavé peníze jsou v zahraničí. V Německu a Anglii, Holandsku atp. si ti nejlepší přijdou na miliony korun. Třeba světový šampionát byl dotovaný 2,5 miliony liber a vítěz bere celý půl milion!

Dokážou se Češi dostat na tyto štědře dotované turnaje?

Český šipkový sport je na hodně vysoké úrovni… Jedničkou je ze severních Čech Karel Sedláček, který teď bojuje v Německu na Q-scholl o kartu opravňující hrát turnaje pod hlavičkou PDC. Z Moravy se mezi špičku dostal Adam Gawlas. U nás v šipkách není pořádný sponzor, který by do tohoto sportu sypal groše. Většina "průměrných" hráčů vlastně sponzoruje těch pár, kteří patří mez šipkařskou elitu…

V čem je absolutní špička lepší než ostatní, hospodští hráči?

Šipky jsou sport, u kterého hlavní roli hraje hlava. Řekl bych tak devadesát procent… Ten kdo to má v hlavě srovnané, k tomu má i doma a v práci psychickou pohodu, může patřit mezi špičku. Většina "hospodských" hráčů hraje jen pro zábavu, i když třeba působí v ligových soutěžích.

Máme ve Zlínském kraji nějakou šipkařskou osobnost?

Nejlepší jsou moji bývalí spoluhráči z týmu! (smích) Teď vážně - mezi největší šipkové "legendy" ve našem kraji jsou asi Roman Benischko ze Zlína a mezi ženami se nejvíc prosazují Marika Benešová z Chropyně a Lenka Horská od nás z týmu Twister Kroměříž.

Šipky jsou hospodský sport, patří tedy k zápasům i pivo?

Na nejvyšší úrovni se moc nepije, není to dobré na výkony. Ale třeba při zápase v lize nějaké pivko padne. Ale jen aby se neřeklo…(smích) To samé i při nižších soutěžích jednotlivců - vesměs se všichni známe a jsme kamarádi, takže občas i nějaká štamprle proběhne…

Jak jsou šipky nákladný sport?

Moc ne. Šipky se dají koupit v rozmezí od pár stovek do několika tisíc, přičemž které vám padnou do ruky, si můžete vyzkoušet v každém solidním krámě. Pokud chcete hrát top soutěže, budete si muset pořídit i dresscode – černé boty a kalhoty, přičemž celky mají svá týmová trika. Pak již stačí jen peníze na samotnou hru – jedna v automatu stojí pět korun, na závodech do tradičních stelových terčů s ocelovými šipkami se platí startovné cca 150 korun. V penězích bych problém neviděl. Šipky jsou hlavně velký žrout času. (smích)

Musí se špičkový hráč nějak speciálně připravovat? Kolik hodin týdně trénujete?

Osobně jsem ani v extralize nikdy moc netrénoval. Občas, pro lepší a pevnější ruku, jsem před turnajem pár hodin házel. Ale co vím, tak ti nejlepší trénují i šest až osm hodin denně, stejně jako někteří z absolutní světové špičky. Jsou samozřejmě i tací, kteří říkají, že netrénují…

Sledujete v televizi absolutní světovou šipkařskou špičku?

Ano, to mě hodně baví. Je neskutečné, co ti nejlepší dokáží! Klobouk dolů.