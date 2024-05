Jedny z nejtěžších rychlostních zkoušek v České republice tradičně nabízí Síť21 Rallysprint Kopná. 29. ročník rallysprintového šampionátu startuje již v sobotu 4. května ve Slušovicích, měří celkem 165 km a obsahuje 8 rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích v celkové délce 70 km.

Servis a páteční shakedown 28. ročníku Rallysprint Kopná. | Video: František Rychlý

Kopná patří každoročně k nejlépe hodnoceným podnikům rallysprintového šampionátu a rovněž v letošním roce nabídne hodnotné a náročné úseky rychlostních zkoušek převážně v kopcovitém terénu valašských kotárů. Ty se pojedou na úsecích Kameňák, Kopná, Zádveřice a Želechovice.

Tratě rychlostních zkoušek se uzavírají hodinu před průjezdem prvního vozu. „A mezi jednotlivými erzetami se neotevírají!“ upozornil tiskový mluvčí akce Roman Ordelt.

Na sobotní Rallysprint Kopná se přihlásilo 144 posádek

Připraveno je celkem osm doporučených diváckých zón od pátečního shakedownu v Neubuzi až po technickou pasáž v Kmentových zatáčkách nad Lípou na rychlotsní zkoušce Želechovice. Jedná se o část úseku z Barumky, kde se jezdí pod legendárním názvem Pindula.

„Trať navazuje na předchozí ročníky a je velmi podobná loňsku. Pojedeme doslova na „pětníku“ známé úseky včetně obtížné erzety Kameňák nebo klasiku v podobě měřeného testu Kopná. Každá rychlostní zkouška se pojede dvakrát,“ pověděl Antonín Tlusťák, předseda organizačního výboru, ředitel Síť21 Rallysprint Kopná.

„Letošní ročník byl při skladbě tratě velmi náročný, protože nám hodně starostí přidal budovaný kruhový objezd na hlavní silnici při odbočení do Slušovic. Prožili jsme v organizačním týmu krušné období a jednu chvíli jsem chtěl i rezignovat. Nakonec se vše dotáhlo do úspěšného konce. V minulém týdnu jsme ještě asfaltovali cesty, všechny výmoly a díry jsou zalepené. Investovali jsme do oprav cest nemalé finanční částky. Jsem rád, že naše tříměsíční práce se povedla a jsme na soutěž připraveni.“

Pořadatele nezaskočil ani nezvykle vysoký počet 144 přihlášených posádek. Ne všichni čeští pořadatelé disponují rozsáhlým servisním parkovištěm pro tak vysoký počet soutěžících.

„Ve Slušovicích máme u dostihové dráhy jednu z nejrozsáhlejších servisních zón v Česku. Před nedávnem tam sice proběhly stavební práce a prostor se zmenšil, ale určitě si s tím poradíme. Využijeme i ovál ze zadní strany a vychází nám vstříc i majitel restaurace Sud pan Kotek, který poskytl další přilehlé plochy,“ upřesnil Tlusťák. Ředitel rallye upozorňuje všechny posádky, mechaniky, doprovody, aby vzali na vědomí, že do servisní zony budou vpuštěna pouze označená auta a nelze učinit žádnou výjimku nebo být benevolentní. Kdo uvedené nařízení nebude respektovat, vystavuje se hrozby vystavení pokuty ze strany ředitelství rallysprintu.

Seznamovací jízdy na tratích rychlostních zkoušek jsou na programu v pátek 3. května od 8.30 do 15 hodin. Slušovičtí pořadatelé upozorňují soutěžící, že při seznamovacích jízdách se bude hlídat rychlost v obcích, a to jak na rychlostních zkouškách během pátečního dne, tak především na přejezdových trasách v obcích během sobotního závodu. Jedná se o obec Zádveřice při odjezdu z RZ, dále při odjezdu z RZ Kopná, kde se jede staveništěm, pracuje se zde na kanalizaci, hodně se práší a je zde povolená rychlost jen 30 km/hod! V neposlední řadě při výjezdu z RZ Kameňák v obci Držková, kde probíhají rovněž stavební práce spojené s kanalizací.

„V těchto obcích budeme ve spolupráci s Policií České republiky nekompromisní, protože to byla jedna z podmínek pro získání povolení k uskutečnění rallysprintu. Proto apeluji na všechny posádky, aby byly po celou soutěž ukázněné. Důrazný apel platí dvojnásobně pro motorizované diváky, aby respektovali zákazové značky při příjezdech k rychlostním zkouškám. V případě nerespektování zákazu vjezdu ze strany řidičů, přivolají majitelé soukromých cest na neukázněné šoféry Policii ČR,“ vysvětlil Antonín Tlusťák.

Pořadatelé závěrem ještě apelují na čtyřkolkáře, aby nejezdili po soukromých pozemcích a zejména po zasetých zemědělských polích. A v neposlední řadě přichází apel pro všechny diváky: respektujte pokyny, nařízení všech pořadatelů a dbejte na bezpečnost při sledování průjezdu soutěžních vozů!