Zlínský kraj - Přinášíme vám přehled sportovních akcí v regionu od pátku 11. prosice až do pondělí 14. prosince.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Pátek 11. prosince

BASKETBAL

II. liga mužů: Zlín U20 – Poruba (19). Oblastní přebor mužů: Kroměříž B – Vyškov (19.45).

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga staršího dorostu: Vsetín – Liberec (16.30), Zlín – Jihlava (ZS Luďka Čajky, 17). Liga juniorů: Kroměříž – Havlíčkův Brod (17), Uh. Hradiště – Krnov (18.30).

STOLNÍ TENIS

Zlínsko I. třída: Zlín E – Štítná A (19.30). Zlínsko III. třída: Kašava B – Bylnice D, Jasenná B – Otrokovice E (17.30). Zlínsko IV. třída: Rokytnice B – Šarovy B, Slopné B – Želechovice A (18.30), Zlín F – Bohuslavice Vl. B (19.30).

Sobota 12. prosince

BASKETBAL

II. liga mužů: Zlín U20 – Slezská Ostrava (10), Valašské Meziříčí – Uherský Brod (17). Oblastní přebor mužů: Hluk – Zlín U54 (18). Extraliga kadetů: Zlín – USK Praha (12.30). Liga kadetů: Kroměříž – Ostrava (17).

FLORBAL

I. liga mužů: Počenice – Královské Vinohrady (SH Morkovice, 19.30). II. liga juniorů: Kopřivnice – Slavičín (10), Frýdek-Místek – Vsetín (11.30), Vsetín – Kopřivnice (14), Slavičín – Frýdek-Místek (15.30, vše SH Slavičín). II. liga dorostenců: Hattrick Brno – Holešov (10), Bulldogs Brno B – Počenice (11.15), Holešov – Bulldogs Brno B (13), Počenice – Hattrick Brno (14.15, vše SH Morkovice).

FOTBAL

Memoriál Zdeňka Jánoše – turnaj internacionálů v halové kopané (Sportovní hala v Uherském Hradišti, 10). Zimní liga v malé kopané ve Fryštáku: Benfika – Recal (15), Mikel – Galaktikos (16.30).

FUTSAL

Okresní ligy – Holešov (8).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Carpo Zlín – PSG Orel Malenovice (8.30), HK Otrokovice – Storm Otrokovice (10), HBC Stator – Rivermen Malenovice (11.30), HC 94 Malenovice – HBC Tigers Malenovice (13), Kvasice – Rangers Zlín (14.30).

LEDNÍ HOKEJ

II. liga mužů: Vsetín – Frýdek-Místek (17.30). Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje: Rožnov p. R. – Karviná (17). Krajská liga: Uh. Brod – Vyškov (16.30), Uh. Hradiště – Velká Bíteš (17). Okresní hokejová liga: Old Stars – Uh. Brod B (16), Cyclones – Maddogs (oba ZS Uh. Ostroh, 20.30). Extraliga staršího dorostu: Zlín – Č. Budějovice (ZS, Luďka Čajky, 12.30). Extraliga mladšího dorostu: Vsetín – Hradec Králové (14). Krajská liga juniorů: Valašské Meziříčí – HK Kroměříž B (10).

MOTORISMUS

Mikulášská rallye ve Slušovicích (12 – 15 hodin, start a cíl v areálu dostihové dráhy).

PÉTANQUE

Halový turnaj tříčlenných družstve O pohár starosty města Uherské Hradiště (kulturní dům v Sadech, 9)

STOLNÍ TENIS

III. liga mužů: Sokol Zlín Kostelec – Rožnov p. R., KST Zlín B – Poruba, KST Holešov – Přerov (14), Dolní Němčí – Jeseník B (15). Krajská divize mužů: Zlín C – TJ Holešov A (10), Vsetín B – Dolní Němčí C, Slavičín A – Dolní Němčí B, Bystřice p. H. A – Otrokovice A, Otrokovice B – Nivnice A, Bylnice A – TJ Holešov A (17), Zlín C – Kostelec B (17.30). Krajská soutěž mužů I třídy: Vlčnov A – Rožnov p. R. B (16.30), Kunovice A – Val. Meziříčí A, Fryšták A – Otrokovice C, Vidče A – Bystřice p. H. B, Hulín A – Mysločovice A, Kroměříž A – Újezdec-Těšov A (17). Krajská soutěž mužů II třídy: Kostelec C – Bylnice B (10), Bystřice p. H. C – Vidče B (13), Kostelec C – Zlín D, Vsetín C – Bylnice B, Roštín A – Zubří A, Rožnov p. R. C – Ostrožská Nová Ves A, Bojkovice A – Uh. Hradiště A (17). Regionální přebor Uherskohradišťska I. třídy: Dolní Němčí D – Kunovice B (18). Regionální přebor Uherskohradišťska II. třídy: Dolní Němčí E – Polešovice A (10), Nivnice C – Orel O. N. Ves B (14), Vážany-Ořechov B – Vlčnov C (17). Regionální přebor Uherskohradišťska III. třídy: Velehrad B – Drslavice-Veletiny B (17). Regionální přebor Uherskohradišťska IV. třídy: Orel O. N. Ves D – Zlechov B (14.30), Slavkov B – Dolní Němčí F (17), Bílovice C – Břestek A (17.30), Bystřice p. L. C – Kunovice D (18.30). Regionální přebor Uherskohradišťska V. třídy: Újezdec Těšov E – Vážany-Ořechov E (12.30), Strání B – Vlčnov E, Velehrad D – Hluk A (17). Zlínsko I. třída: Otrokovice D – Vysoké Pole A (9.30), Mysločovice B – Kostelec D (13), Orel Zlín B – Štítná A (17), Napajedla A – Orel Zlín A (17). Zlínsko II. třída: Bylnice C – Kašava A (13), Jasenná A – Mysločovice C (16), Újezd A – Šarovy A (16.30), Štítná B – Orel Zlín C, Vysoké Pole B – Rokytnice A, Louky A – Napajedla B (17). Zlínsko III. třída: Mysločovice D – Bohuslavice Zl. A, Louky B – Bohuslavice Vl. A, Halenkovice A – HUK A, Val. Klobouky B – Fryšták C (17), Slopné A – Slušovice A (18). Zlínsko IV. třída: Halenkovice B – Kašava C (13), Slopné C – Luhačovice A (14), Újezd B – Vysoké Pole C (16.30), Salaš A – Orel Zlín D (17).

VOLEJBAL

Krajský přebor mužů: Hulín – Bojkovice, Holešov B – Hošťálková (10 a 13), Vsetín – Nivnice (11 a 15). Krajský přebor žen: Vsetín – Hulín (9 a 13), Valašské Meziříčí – Kroměříž, Univerzita Zlín – Slavičín (10 a 13), Uherský Brod – Hošťálková (14 a 16). Extraliga juniorů: Zlín – Hradec Králové (hala Euronics, 9 a 13). Liga juniorek: Zlín – Šlapanice (SŠ zdravotní), Uherské Hradiště – Vyškov (SPŠ strojní a hotelové, 10 a 13).

Neděle 13. prosince

BASKETBAL

II. liga mužů: Zlín U20 – Kroměříž (10). Oblastní přebor mužů: Hluk – Židlochovice (10). Extraliga kadetů: Zlín – Liberec (8.30). Liga kadetů: Kroměříž – Hladnov (12).

FLORBAL

I. liga mužů: Počenice – Wizards Praha (SH Morkovice, 13).

FOTBAL

Zimní liga v malé kopané ve Fryštáku: Lázeňská – Argentina (13.30), Lešení – Háčko (15), Lukoveček – Poskládaní (16.30).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Storm Otrokovice – Rangers Zlín (8.30), Kvasice – HBC Tigers Malenovice (10), HC 94 Malenovice – Orel Malenovice (11.30), Carpo Zlín – Rivermen Malenovice (13), HBC Stator – HK Otrokovice (14.30).

LEDNÍ HOKEJ

Okresní hokejová liga: Bojkovice – Shooters (ZS Uh. Brod, 21). Liga juniorů: Vsetín – Kroměříž (18).

STOLNÍ TENIS

III. liga mužů: Sokol Zlín Kostelec – Přerov, KST Zlín B – Jeseník B, Holešov – Rožnov p. R., Dolní Němčí – Poruba (10). Krajská divize mužů: Vsetín B – Dolní Němčí B, Slavičín A – Dolní Němčí C, Bylnice A – Kostelec B (10.30), Bystřice p. H. A – Nivnice A (11). Krajská soutěž mužů I třídy: Kunovice A – Rožnov p. R. B, Vlčnov A – Val. Meziříčí A, Fryšták A – Bystřice p. H. B, Vidče A – Otrokovice C, Hulín A – Újezdec-Těšov A, Kroměříž A – Mysločovice A (10.30). Krajská soutěž mužů II třídy: Bystřice p. H. C – Zubří A (8), Vsetín C – Zlín, Roštín A – Vidče B, Rožnov p. R. C – Uh. Hradiště A, Bojkovice A – Ostrožská Nová Ves A (10.30). Kroměřížsko, I. třída: Kroměříž B – Morkovice B, Hulín B – Osíčko A (8), OÚ Lubná B – Bystřice p. H. D, TJ Holešov B – Hulín C, Morkovice A – Rymice A, Količín A – OÚ Lubná A (9). Kroměřížsko, II. třída: Kostelec u Hol. A – Hulín E (9), OÚ Lubná C – Kostelec u Hol. B (12), Hulín D – Bystřice p. H. E (14). Regionální přebor Uherskohradišťska I. třídy: Bojkovice B – Újezdec Těšov B, Orel Uh. Hradiště B – Bystřice p. L. A (8), Bílovice A – Vážany-Ořechov A, Nivnice B – Kunovice C (9). Regionální přebor Uherskohradišťska II. třídy: Slavkov A – Újezdec Těšov C, Bystřice p. L. B – Bílovice B, Drslavice-Veletiny A – Orel Uh. Hradiště C (9). Regionální přebor Uherskohradišťska III. třídy: Újezdec Těšov D – Nivnice D (8), Zlechov A – Vlčnov D, Komňa A – Vážany-Ořechov C, Orel O. N. Ves C – Strání A, Polešovice B – Orel Uh. Hradiště D (9). Regionální přebor Uherskohradišťska IV. třídy: Velehrad C – Drslavice-Veletiny C, Horní Němčí A – Bílovice D (9). Regionální přebor Uherskohradišťska V. třídy: Vážany-Ořechov D – Orel Uh. Hradiště E (11.30). Regionální přebor Vsetín: Rožnov p. R. D – Sokol Vsetín, Zubří B – Oznice (8), Růžďka – Vidče C, Karolinka – Růžďka B, Val. Meziříčí B – MEZ Vsetín D (9). Zlínsko I. třída: Fryšták B – Kostelec B (11).

VOLEJBAL

Krajský přebor mužů: Uherské Hradiště – Staré Město B (10 a 13). Krajský přebor žen: Uh. Hradiště B – Holešov (10 a 13).

Pondělí 14. prosince

VOLEJBAL

Extraliga mužů: Zlín – Liberec (18).