Zlínský kraj - Přinášíme vám přehled sportovních akcí v regionu od pátku 29. ledna až do pondělí 1. února.

Ilustrační foto | Foto: Martin Hohn

Pátek 29. ledna

FOTBAL

Gulášfest ve Valašském Meziříčí: Zašová – Střítež (18), Jablůnka – Val. Meziříčí B (20). Memoriál Miroslava Oherala v Luhačovicích: Luhačovice B – Ludkovice (19.30).

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga: PSG Zlín – Třinec (17). Okresní hokejová liga mužů: Shooters – Maddogs (ZS Uh. Hradiště, 20.15). Extraliga juniorů: Zlín – Plzeň (PSG Aréna, 15.15).

STOLNÍ TENIS

Krajská soutěž I. třídy: Vlčnov A – Kroměříž A (17.30). Regionální přebor Uherskohradišťska I. třídy: Újezdec Těšov B – Kunovice B (18.30).

VOLEJBAL

Extraliga kadetů, finálová skupina: Zlín – Brno (10), Ostrava – ČZU Praha (11.30), Ervěnice – Plzeň (13), Zlín – Ostrava (14.30), Brno – Plzeň (16), ČZU Praha – Ervěnice (17.30, hala Euronics).

Sobota 30. ledna

BASKETBAL

Oblastní přebor mužů: Uh. Hradiště – Podolí (hala Gymnázia Uherské Hradiště), Zlín B – Tišnov (17), Kroměříž B – Kyjov (17.30).

FLORBAL

II. liga žen: 1. AC Uherský Brod – FBC Zlín (9), Lanžhot – VFU Brno (10.10), Znojmo – Bulldogs Brno (11.20), Zlín – Židenice C (12.30), VFU Brno – 1. AC Uherský Brod (13.40), Bulldogs Brno – Lanžhot (14.50), Židenice C – Znojmo (16, vše Uherský Brod). II. liga juniorů: Frýdek-Místek – Slovácko-HSS (10), Otrokovice – Holešov (11.30), Slovácko-HSS – Kopřivnice (13), Holešov – Frýdek-Místek (14.30), Kopřivnice – Otrokovice (16, vše SPŠ Zlín).

FOTBAL

Příprava: Zlín – Ružomberok (12.30 hodin, Luhačovice), Sp. Hulín – Napajedla (15), Morkovice – St. Pölten (17). Gulášfest ve Valašském Meziříčí: Val. Meziříčí – Brumov ženy (12.15), Val. Bystřice – Podlesí (14.30), Kateřinice – Lhota u Vs. (16.20), Choryně – Dolní Bečva (18.10). O pohár města Chropyně: Holešov – Chropyně (11), Troubky – Kozlovice (13), Kojetín – Želatovice (15). Radhošť Cup: Horní Bečva – Metylovice (13), Podvysoká – Kozlovice (15), 1. Valašský FC – Raková (17). VTP Pelka Cup ve Starém Městě: Zlechov – Medlovice (15.30). O pohár starosty města Hulína: Horní Moštěnice – Zdounky (11), Žalkovice – Stará Ves (13).

FUTSAL

Krajská liga: Otrokovice (8). Okresní liga: Holešov (8).

LEDNÍ HOKEJ

II. liga mužů: Valašské Meziříčí – Uničov (17). Krajská liga: Uherské Hradiště – Velké Meziříčí (17), Kroměříž – Boskovice (17). Okresní hokejová liga mužů: Old Stars – TJ Bojkovice (ZS Uh. Ostroh, 16). HC Cyclones – Moravian Ducks (ZS Uh. Ostroh, 20.30). Extraliga juniorů: Zlín – Karlovy Vary (ZS Luďka Čajky, 12.30). Liga žen: Vsetín – Cherokees Brno (14).

LYŽOVÁNÍ

Karlovská padesátka v běhu na lyžích (start 10.15 ve Velkých Karlovicích za kostelem P. Marie Sněžné).

MALÁ KOPANÁ

Zimní liga ve Fryštáku, finále: Poskládaní – Mikel (16).

STOLNÍ TENIS

I. liga mužů: KST Zlín – El Niňo Praha C (14), Uherský Ostroh – Sparta Praha (sportovní hala v Hluku, 15). III. liga mužů: Kostelec u Zlína – KST Zlín B (14), Holešov – Dolní Němčí (14), Rožnov p. R. – Vracov (14). II. liga žen: Vsetín – Jihlava (10), Vsetín – Pelhřimov (15). Krajská divize: Dolní Němčí C – Bystřice p. H. A (14), Dolní Němčí B – Otrokovice B, Slavičín A – Zlín C, Otrokovice A – Holešov A (17). Krajská soutěž I. třídy: Otrokovice C – Mysločovice A (13), Bystřice p. H. B – Újezdec-Těšov A, Val. Meziříčí A – Fryšták A, Rožnov p. R. B – Vidče A, Kunovice A – Hulín A (17). Krajská soutěž II. třídy: Zlín D – Roštín A, Kostelec C – Bojkovice A (10), Bylnice B – Roštín A, Kostelec C – Rožnov p. R. C, Vsetín C – Bojkovice A, Vidče B – Ostrožská Nová Ves A, Zubří A – Uh. Hradiště A (17), Zlín D – Bystřice p. H. C (17.30). Regionální přebor Uherskohradišťska I. třídy: Bystřice p. L. A – Bojkovice B (17). Regionální přebor Uherskohradišťska II. třídy: Dolní Němčí E – Bystřice p. L. B (10), Nivnice C – Vážany-Ořechov B (14), Orel O. N. Ves B – Újezdec Těšov C (14.30), Vlčnov C – Polešovice A (19). Regionální přebor Uherskohradišťska IV. třídy: Drslavice-Veletiny C – Kunovice D (17), Bílovice C – Orel O. N. Ves D (17.30). Regionální přebor Uherskohradišťska V. třídy: Újezdec Těšov E – Vlčnov E (12.30), Vážany-Ořechov E – Strání B (14.30), Velehrad D – Polešovice C (17).

VOLEJBAL

Extraliga mužů: Zlín – Havířov (17). Krajský přebor mužů: SKP Holešov B – Bojkovice (10 a 13), Hošťálková – Nivnice, Vsetín – Hulín (10 a 13). Extraliga kadetů, finálová skupina: Ostrava – Brno (9), Ervěnice – Zlín (10.30), Plzeň – ČZU Praha (12, vše hala Euronics), Ostrava – Ervěnice (13.30), Brno – ČZU Praha (15), Zlín – Plzeň (16.30, vše tělocvična SŠ zdravotnická).

Neděle 31. ledna

BASKETBAL

Oblastní přebor mužů: Zlín B – Boskovice (9.30), Uh. Hradiště – Blansko (hala Gymnázia Uherské Hradiště), Kroměříž B – Uherský Brod (10).

FLORBAL

II. liga juniorů: Bohumín – Vsetín (10), Poruba – Slavičín (11.30), Slavičín – Bohumín (14), Vsetín – Poruba (15.30, SH Na Lapači Vsetín).

FOTBAL

Příprava: Morkovice – Kvasice (15). Gulášfest ve Valašském Meziříčí: Liptál – Police (9), Zubří – Poličná (10.50), Juřinka – Hovězí (12.40), Hrachovec – Janová (14.30), Leskovec – Halenkov (16.20), Branky – Krhová (18.10). Janáček Cup v Uherském Brodu: Velká nad Veličkou – Uherský Brod (13). Memoriál Miroslava Oherala v Luhačovicích: Kostelec – Březnice (13), Sehradice – Nevšová (15), Slopné – Dolní Lhota (17). O pohár města Chropyně: Přerov – Kralice (17). O pohár starosty města Hulína: Tlumačov – Admira (13), Lubná – Němčice (15). Radhošť Cup: Zborov – Turzovka (13), Makov – Tichá (15), Mořkov – Klokočov (17).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Orel Malenovice – HK Otrokovice (8.30), Storm Otrokovice – Rivermen Malenovice (10), Tigers Malenovice – HBC Stator (11.30), Rangers Zlín – Carpo Zlín (13), Kvasice – HC 94 Malenovice (14.30).

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga: Zlín – Sparta (18.10). Okresní hokejová liga mužů: UH Rangers – Uh. Brod B (ZS Uh. Hradiště, 18.45). I. liga juniorů: Uherské Hradiště – Prostějov (16.15). I. liga staršího dorostu: Uherské Hradiště – Uničov (10).

STOLNÍ TENIS

I. liga mužů: KST Zlín – Sparta Praha (10), Uherský Ostroh – El Niňo Praha C (sportovní hala v Hluku v 10). III. liga mužů: Kostelec u Zlína – Dolní Němčí (10), Holešov – KST Zlín B (10), Rožnov p. R. – Strážnice (10). Krajská divize: Dolní Němčí C – Otrokovice B (8), Slavičín A – Bylnice A, Vsetín B – Zlín C (10.30), Dolní Němčí B – Bystřice p. H. A (11). Krajská soutěž I. třídy: Otrokovice C – Újezdec-Těšov A (8), Rožnov p. R. B – Fryšták A, Val. Meziříčí A – Vidče A, Vlčnov A – Hulín A, Kunovice A – Kroměříž A, Bystřice p. H. B – Mysločovice A (10.30). Krajská soutěž II. třídy: Zubří A – Ostrožská Nová Ves A, Vidče B – Uh. Hradiště A, Bylnice B – Bystřice p. H. C, Vsetín C – Rožnov p. R. C (10.30). Regionální přebor Uherskohradišťska I. třídy: Vážany-Ořechov A – Kunovice C, Velehrad A – Nivnice B, Bílovice A – Dolní Němčí D (9). Regionální přebor Uherskohradišťska II. třídy: Orel Uh. Hradiště C – Bílovice B (8), Drslavice-Veletiny A – Slavkov A (9). Regionální přebor Uherskohradišťska III. třídy: ÚjezdecTěšov D – Zlechov A (8), Vážany-Ořechov C – Strání A, Polešovice B – Velehrad B, Orel O. N. Ves C – Drslavice-Veletiny B, Komňa A – Nivnice D (9), Orel Uh. Hradiště D – Vlčnov D (11). Regionální přebor Uherskohradišťska IV. třídy: Horní Němčí A – Velehrad C, Břestek A – Dolní Němčí F, Zlechov B – Bystřice p. L. C (9). Regionální přebor Uherskohradišťska V. třídy: Hluk A – Orel Uh. Hradiště E (9), Vážany-Ořechov D – Horní Němčí B (11.30). Kroměřížsko, I. třída, play off: Bystřice p. H. D – Hulín B (8), Hulín C – TJ Holešov B, Morkovice A – OÚ Lubná A (9). Kroměřížsko I. třída, play out: Kroměříž B – Morkovice B, Rymice A – Količín A (9). Kroměřížsko, II. třída: Kostelec u Hol. A – OÚ Lubná C (9), Bystřice p. H. E – KST Holešov B (12). Regionální přebor Vsetín: MEZ Vsetín D – Vidče C (8), Sokol Vsetín – Růžďka B, Val. Meziříčí B – Oznice, Karolinka – Rožnov pod Radhoštěm D, Růžďka – Zubří B (9).

VOLEJBAL

Krajský přebor mužů: Uh. Hradiště – Napajedla (10 a 13). Extraliga kadetů, finálová skupina: Ervěnice – Brno (8.30), Plzeň – Ostrava (10), ČZU Praha – Zlín (11.30, vše hala Euronics).

Pondělí 1. února

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga juniorů: Zlín – Pardubice (17).