Poslední červnový víkend se ponese ve znamení fotbalových oslav. Významná výročí a jubilea si připomínají v Kroměříži, Dolním Němčí, Bystřici pod Hostýnem nebo uherskohradištských Sadech, V sobotu se dále konají závody horských kol Klobucká kola ve Valašských Kloboukách a Polický okruh v Policích u Valašského Meziříčí. Pokračuje příprava fotbalistů Zlína a Slovácka na ligu.

Fotbalista Slovácka Milan Petržela s fanouškem. | Foto: Deník/Libor Kopl

PÁTEK 23. ČERVNA

FOTBAL

Okresní přebor Vsetín: Huslenky - N.Hrozenkov/VKK B (17.30)

SOBOTA 24. ČERVNA

BIATLON

Závod v letním biatlonu v Bratřejově – 7. ročník (9, areál fotbalového hřiště).

CYKLISTIKA

Závod horských kol Klobucká kola ve Valašských Kloboukách – 12. ročník (13, start hlavních kategorií mužů, žen, juniorů a juniorek u fotbalového hřiště).

Závod horských kol Polický okruh v Policích u Valašského Meziříčí – 11. ročník (18, start hlavního závodu mužů a žen u polické klubovny).

FOTBAL

Příprava: 1. FC Slovácko – Prostějov (11, hřiště Kunovice), FC Zlín – Třinec (11, hřiště Vršava).

Oslavy 120 let fotbalu v Kroměříži: SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Ružomberok (17).

Oslavy 100 let fotbalu v Bystřici pod Hostýnem (9-15.30), Bystřice pod Hostýnem A – SK Hranice (14).

Oslavy 90 let fotbalu v Dolním Němčí (začátek v 10.00).

Oslavy 60 let fotbalu v Sadech: Old Stars Derfla nad 35 let – TEAM Starobrno (14.00), 1. FC Slovácko C – Bývalí hráči Slovácké Slavie Uherské Hradiště (16.30).

Okresní přebor Vsetín: Jarcová - Střítež/Hrachovec B (14), Bynina – Zubří (16), Krhová - Hošťálková/Kateřinice B, Valašská Bystřice - Ústí (16.30).

Kroměříž III. třída: Roštín – Ludslavice (17).

Fotbalový turnaj v Rokytnici u Slavičína v rámci Setkání Rokytnic z celé České republiky (9-19).

Uliční turnaj v Martinicích – 36. ročník (13-19).

Turnaj žáků Letní Bobík Cup v Hluku – 13. ročník (8 – 19).

HOKEJBAL

Malenovická liga: 3. finále: Tigers Malenovice – Boston Zlín (16, Lopik aréna).

INLINE HOKEJ

Final Four mistrovství Česka mladších žáků v Kroměříži: Semifinále: Hanáci Kroměříž – Orlová (9.30), Přerov – Devils Zlín (10.45), o 3. místo (14.30), finále: (15.45).

Final Four mistrovství Česka dorostu: Semifinále: Přerov – Břeclav (12), Hořovice – Prague Rats (13.15), o 3. místo (17.15), finále (18.30).

MALÁ KOPANÁ

Memoriál Ivo Miči v Brumově (9, turnaj v malé kopané), (15, soutěž v pokutových kopech).

NOHEJBAL

Krajský přebor družstev: Sokol Zlín-Prštné – Bučovice (9), Bajda Kroměříž – Jiskra Otrokovice (9), KSK Vlčnov – Austin Vsetín C (9).

STOLNÍ TENIS

Turnaj ve stolním tenise v Rokytnici u Slavičína v rámci Setkání Rokytnic z celé České republiky (9.30-17).

NEDĚLE 25. ČERVNA

FOTBAL

Oslavy 100 let fotbalu v Bystřici pod Hostýnem: dorost: Bystřice pod Hostýnem – FC TRINITY Zlín (13), Staří páni Bystřice pod Hostýnem – Internacionálové Česka (15).

Fotbalový turnaj v Rokytnici u Slavičína v rámci Setkání Rokytnic z celé České republiky (9-15).

Vsetín III. třída: Krhová B – Růžďka (16.30).

HOKEJBAL

Malenovická liga: 4. finále: Boston Zlín – Tigers Malenovice (16, Lopik aréna).

INLINE HOKEJ

Final Four mistrovství Česka přípravek v Kroměříži: Semifinále: Devils Zlín – Přerov (9.30), Břeclav – Uherské Hradiště (10.45), o 3. místo: (14.30), finále: (15.45).

Final Four mistrovství Česka starších žáků v Kroměříži: Semifinále: Dynamo Pardubice – Devils Zlín (12), Přerov – Prague Rats (13.15). O 3. místo (17.15). Finále (18.30).