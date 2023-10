Další říjnový víkend přinese kromě nižších fotbalových soutěží a hokejových zápasů také Chřibský maraton v Kroměříži nebo Běh přes Valašské kotáry. Na programu však jsou i duely v basketbale, florbale, hokejbale nebo házené. V Březolupech se jede motokrosový Slovácký pohár.

Běh přes Valašské kotáry ve Zlíně 2022 | Foto: Zbyněk Raška

ČTVRTEK 12. ŘÍJNA

HOKEJ

Krajská liga: Uherský Ostroh - Uherský Brod (18).

Extraliga juniorů: Berani Zlín – HC Vítkovice Ridera (18, Triniti Aréna Luďka Čajka).

Extraliga dorostu: Berani Zlín – HC Zubr Přerov (18, CCM Aréna).

Kroměřížská amatérská liga: Spartak Hulín – Kvasice (20), Žopy – Morkovice (21:40).

PÁTEK 13. ŘÍJNA

FOTBAL

Divize: Baťov - Vsetín (18).

I. A: Kroměříž B - Těšnovice (18).

Vsetín III. třída: Val. Polanka B - Ratiboř B (16.30, hřiště Lužná).

SOBOTA 14. ŘÍJNA

ATLETIKA

Chřibský maraton v Kroměříži – 50. ročník (10.30, start na atletickém stadionu AK Kroměříž).

BASKETBAL

2. liga mužů: Slavia Kroměříž – Slavie Ostravská Univerzita (18, sportovní hala Slavie Kroměříž).

FLORBAL

Národní liga: Rožnov pod Radhoštěm – Opava (19.30, SH informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm).

Divize mužů: FBC Slovácko – Nový Jičín B (17, SH Buchlovice).

Zlínská liga mužů: Holešov – Slušovice (9), Hluk C – Počenice C (10.30), Slušovice – Valašské Meziříčí B (12), Počenice C – Holešov (13.30), Valašské Meziříčí B – Hluk C (15, vše SH Holešov).

Slavičín – Panthers Otrokovice B (9), Luhačovice – Počenice B (10.30), Počenice B – Slavičín (12.30), Panthers Otrokovice B – Luhačovice (14, vše SH Štěrkoviště Otrokovice).

FOTBAL

MSFL: Slovácko B - Rosice (10.15, Kunovice), Uherský Brod - Zlínsko (15).

Divize: Skaštice - Kostelec na Hané (15).

Krajský přebor: Boršice - Kvasice (10), Luhačovice - Štítná nad Vláří (10.15), Slušovice - Francova Lhota, Hluk - Nevšová, Morkovice - Napajedla (15).

I. A: Vigantice - V. Karlovice, Val. Meziříčí B - Rožnov p. R., Juřinka - Kateřinice, Mladcová - Kunovice, Zborovice - Nivnice, Staré Město - Újezdec (15).

I. B: Zlechov - Lhota (10), Jablůnka - Lužkovice (14), Halenkov - Brumov B, Ratiboř - Kelč, Vlachovice - Bynina, Choryně - Ludkovice, Poličná - Horní Bečva, Chropyně - Záhlinice, Hvozdná - Holešov B, Fryšták - Slušovice B, Ostrožská Nová Ves - Ořechov, Slavkov - Polešovice (15).

Okresní přebor Zlín: Luhačovice - Vysoké Pole (13.30).

Zlín III. třída: Louky B - Spytihněv, Sehradice - Bohuslavice n. Vl. (15).

Zlín IV. třída: Příluky B - Všemina, Nedašov B - Loučka, Val. Klobouky B - Lipová (15).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Strání B - Otrožská Lhota (15).

Okresní soutěž Uherské Hradiště: Drslavice - Částkov (13), St. Hrozenkov - Suchá Loz, Bystřice p. L. - Pitín (15).

Okresní přebor Kroměříž: Zborovice B - Pravčice (12), Hulín - Němčice (15).

Kroměříž III. třída: Hlinsko p. H. - Rajnochovice, Rusava - Kostelec u Hol., Loukov - Bystřice p. H. B, Mrlínek - Chvalčov,

Okresní přebor Vsetín: Hovězí - Zubří, Dolní Bečva B - Hošťálková, Krhová - Hutisko (15).

Vsetín III. třída: Študlov - Janová (14.30), Lhotka - Rožnov B, Růžďka - Police, Skalička - Val. Bystřice, Liptál B - Velká Lhota, Huslenky - Leskovec (15).

HÁZENÁ

Extraliga mužů: Zubří - Plzeň (18).

I. liga mužů: Zlín - Velká Bystřice (18).

II. liga mužů: Rožnov p. R. - Holešov (14), L. Zubří - Karviná (15), Napajedla - Kopřivnice B (17).

HOKEJ

Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína: Brumov-Bylnice – Blansko (17), Uherské Hradiště – Boskovice (18).

Kroměřížská amatérská liga: UDH Panthers – Chomýž (17), Tovačov – Jiskra Chropyně (18.40), Lobodice – Míškovice (20:30).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Boston Zlín – Rivermen Malenovice (10), Stator – Scorpions (12), Tigers Malenovice – Bulls (14).

MOTOKROS

Slovácký pohár – závod v Březolupech (11.30).

NEDĚLE 15. ŘÍJNA

ATLETIKA

Běh přes Valašské kotáry – Běh Zlínem ve Zlíně – 75. ročník (9.30-14, náměstí Míru ve Zlíně).

BASKETBAL

2. liga mužů: Slavia Kroměříž – BK Hladnov Ostrava (10, sportovní hala Slavia Kroměříž).

FLORBAL

Divize mužů: Vsetín – Paskov (17.30, SH Na Lapači).

FOTBAL

Divize: Slavičín - Všechovice (10.15).

Krajský přebor: Brumov - Osvětimany (10.15), Hrachovec - Bystřice p. H. (15).

I. A: Val. Příkazy - Horní Lideč (10), Prostřední Bečva - Dolní Bečva, Val. Polanka - Vidče, Lidečko - Podlesí, Bojkovice - Šumice, Dolní Němčí - Nedašov, Koryčany - Nedachlebice (15).

I. B: Tečovice - Příluky (10.15), Bylnice - Prlov, Kostelec - Veselá, Tlumačov - Louky, Březnice - Dolní Lhota, Buchlovice - Vlčnov, Topolná - Zdounky, Uherský Ostroh - Traplice, Malenovice - Prakšice (15).

Okresní přebor Zlín: Újezd - Val. Klobouky, Štípa - SK Zlín, Kašava - Lačnov, Návojná - Jaroslavice, Jasenná - Slopné, Poteč - Nedašova Lhota (15).

Zlín III. třída: Březůvky - Vizovice (10.15), Drnovice - Šanov (14), Doubravy - Pohořelice, Fryšták B - Napajedla B, Žlutava - Jaroslavice B, Březová - Halenkovice, Tečovice B - Trnava, Rudimov - Kudlov, Bratřejov - Rokytnice, Pozlovice - Petrůvka (15).

Zlín IV. třída: Lípa - Mysločovice B, Jestřabí - Smolina (10), Lužkovice B - Zádveřice (12), Komárov - Mladcová B, Provodov - Racková, Mysločovice - Dobrkovice, Velký Ořechov - Hřivínův Újezd, Neubuz - Horní Lhota, Biskupice - Tichov (15).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Kněžpole - Slovácko C, Huštěnovice - Jarošov, Jalubí - Bílovice, Březová - Hluk B, Bánov - Nezdenice (15).

Okresní soutěž Uherské Hradiště: Uherský Ostroh B - Velehrad (12.30), Přečkovice - Korytná (14.30), Hradčovice - Březolupy, Popovice - Sušice, Mařatice - Střibrnice, Vážany - Mistřice, Kostelany n. M. - Polešovice B, Komňa - Záhorovice, Rudice - Dolní Němčí B, Horní Němčí - Žítková, Havřice - Boršice u Bl. (15).

Okresní přebor Kroměříž: Žalkovice - Slavkov p. H., Skaštice B - Břest, Morkovice B - Počenice, Žeranovice - Rymice (15), Lubná - Kvasice B (17.30, UT Kroměříž).

Kroměříž III. třída: Komárno-Osíčko - Prusinovice (12), Martinice - Tučapy, Míškovice - Bařice, Lutopecny - Bězmerov, Zahnašovice - Zářičí, Zlobice - Roštín, Rataje - Ludslavice, Dřínov - Troubky (15).

Okresní přebor Vsetín: Lhota - N. Hrozenkov, Zašová - Střítež, Jarcová - Ústí (15).

Vsetín III. třída: Branky - Kladeruby, Val. Senice - Liptál, Halenkov B - Střelná (15).

Moravskoslezská liga žen: FC Zlín – Uherský Brod (15, hřiště Vršava). Moravskoslezská divize žen: Bezměrov – Tečovice (15).

HÁZENÁ

II. liga mužů: Bystřice p. H. - Ostrava (11).

HOKEJ

Kroměřížská liga: Horny Dogs – Holešov Gators (17), Plačkov – Reds (18.40), Hanák Team Kroměříž – Vážany 20.30).

HOKEJBAL

1. liga: HBC Malenovice – SK Kelti 2008 (11, Lopik Aréna).

2. liga: HBK Vsetín – Sokol Poruba (10).

PONDĚLÍ 16. ŘÍJNA

HOKEJ

Kroměřížská amatérská liga: AHK Kroměříž – Rychlov (20), Rebels – HC Senators (21.40).

ÚTERÝ 17. ŘÍJNA

HOKEJ

Kroměřížská amatérská liga: Buldok Otrokovice – Troubky (20).