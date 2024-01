Hokej, florbal, ale i malý fotbal jsou hlavními taháky nadcházejícího lednového víkendu. Zatímco fotbalisté Slovácka v pátek odlétají do Turecka, ševci se na umělé trávě ve slovenské Skalici utkají se Zlatými Moravci. Zimní příprava začíná i třetiligovým juniorkám.

ČTVRTEK 11. LEDNA

HOKEJ

Extraliga juniorů: Skupina o účast v play off: Berani Zlín – Mountfield Hradec Králové (17.30, Trinity Bank Aréna Luďka Čajky).

Kroměřížská amatérská liga: HC Rychlov – UDH Panthers (21.15, zimní stadion Kroměříž).

PÁTEK 12. LEDNA

FOTBAL

Příprava: Zlín B – Zlínsko (13, umělá tráva Vršava).

HOKEJ

Liga dorostu: VHK ROBE Vsetín – Technika Brno (18.45).

SOBOTA 13. LEDNA

FLORBAL

Národní liga: 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm – Zlín Lions (17.30, sportovní hala Střední průmyslové školy informatiky, elektroniky a řemesel).

Zlínská liga mužů: Počenice B – Hluk C (9), Počenice C – Orel Uherský Brod (10.30), Slavičín – Hluk C (12), Počenice C – Počenice B (13.30), Orel Uherský Brod – Slavičín (15, vše sportovní hala Morkovice).

Moravskoslezský přebor mužů: Vítkovice B – Frenštát pod Radhoštěm B (8), Pirates Ostrava – 1. MVIL Ostrava B (9.10), Třinec B – Vítkovice B (10.20), Frenštát pod Radhoštěm B – 1. MVIL Ostrava B (11.30), Pirates Ostrava – Třinec B (12.40, vše sportovní hala Střední školy informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm).

Liga veteránů: Holešov – FBC Dragons (9), Znojmo – Blansko (10.10), FBC Dragons – Prostějov (11.20), Holešov – Blansko (12.30), Prostějov – Znojmo (13.40, vše sportovní hala Smetanovy sady Holešov).

FOTBAL

Tipsport liga: Zlín – Zlaté Moravce (13, umělá tráva Skalica).

Příprava: Slovácko B – Holešov (10.30, umělá tráva Kunovice)

HOKEJ

Chance liga: Zlín – Přerov (17.30).

Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína: Spartak Uherský Brod – Blansko (17), HC Brumov-Bylnice – Břeclav (17).

Kroměřížská amatérská liga: Tovačov – Míškovice (17), HC Senators – Rebels (18.40), Žopy – Buldok Otrokovice (20.30, vše zimní stadion Kroměříž).

MALÝ FOTBAL

Zimní liga ve Fryštáku – Memoriál Martina Trojáka: Benfika – FC Logaji (13), Poskládaní – Kocovina (14), o 3. místo (15.30), finále (16.30, vše umělá tráva ve fotbalovém areálu ve Fryštáku).

PETANQUE

Turnaj v Buchlovicích - Zmrzlé kule (začátek v 10.00, Buchlovice).

NEDĚLE 14. LEDNA

FLORBAL

Divize mužů: Vsetín – Spartak Hluk (17, sportovní hala Na Lapači).

HOKEJ

Liga juniorů: VHK ROBE Vsetín – Slavia Praha (17).

Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína: Hokej Uherský Ostroh – Boskovice (17).

Kroměřížská liga: Hanák Team Kroměříž – Masaro UH (17), Plačkov – Holešov Gators (18.40), Vážany – Reds (20.30, vše zimní stadion Kroměříž).

PONDĚLÍ 15. LEDNA

HOKEJ

Kroměřížská amatérská liga: Kvasice – Jiskra Chropyně (20), Morkovice – Chomýž (21.40, oba zimní stadion Kroměříž).

ÚTERÝ 16. LEDNA

HOKEJ

Liga dorostu: VHK ROBE Vsetín – Šumperk (17.30).

Kroměřížská amatérská liga: Míškovice – HC Senators (20, zimní stadion Kroměříž).

STŘEDA 17. LEDNA

HOKEJ

Kroměřížská amatérská liga: AHK Kroměříž – Tovačov (21.15, zimní stadion Kroměříž).