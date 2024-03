I když má FORTUNA:LIGA reprezentační přestávku, fotbaloví fanoušci si o víkendu přijdou na své, neboť po dlouhé zimní pauze startují krajské a okresní soutěže. Hokejisté Zlína v semifinále Chance ligy doma vyzvou Litoměřice, Kroměříž může slavit triumf v krajské lize. Pantery čeká dvojzápas s Kladnem. Hraje se i hokejbal či badminton.

Josefský běh ve Zlíně 2023 | Foto: František Raška

PÁTEK 22. BŘEZNA

FOTBAL

Divize: Baťov – Nové Sady (18.30).

Krajský přebor: Luhačovice – Nevšová (18).

HOKEJ

Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína: 4. finále: HK Kroměříž – SK Prostějov 1913 (18).

SOBOTA 23. BŘEZNA

ATLETIKA

Josefský běh ve Zlíně – 37. ročník (11.30, start hlavního závodu na nádvoří Čiperovy vily na Burešově).

BADMINTON

Sousedský turnaj v Janové (9-14, sportovní hala Janová).

FLORBAL

I. liga mužů, 4. semifinále: Otrokovice – Kladno (18).

Zlínská liga mužů: Počenice C – Hluk C (9), Počenice B – Luhačovice (10.30), Hluk C – Slušovice (11), Počenice C – Luhačovice (13.30), Slušovice – Počenice B (15, vše sportovní hala Morkovice).

FOTBAL

MSFL: Slovácko B – Ostrava B (10.15, UT Kunovice).

Divize: Vsetín – Všechovice, Skaštice – Slavičín, Bzenec - Strání (15).

Krajský přebor: Bystřice p. H. - Kvasice, Morkovice – Osvětimany, Hluk – Hrachovec, Slušovice – Brumov (15).

I. A: Val. Příkazy – Val. Meziříčí (10), Vidče – V. Karlovice, Vigantice – Horní Lideč, Juřinka – Val. Polanka, Těšnovice – Nedachlebice, Staré Město – Šumice, Zborovice - Mladcová (hřiště Troubky, 15).

I. B: Jablůnka – Bynina, Poličná – Kelč, Choryně – Prlov, Vlachovice – Halenkov, Ratiboř – Bylnice, Ostrožská Nová Ves – Polešovice (15).

Okresní přebor Zlín: Luhačovice B – Jaroslavice B (13.30).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Slovácko C – Nezdenice (10.15).

Okresní soutěž Uherské Hradiště: Drslavice – Stříbrnice (15).

Okresní přebor Kroměříž: Lubná – Pravčice (15).

Kroměříž III. třída: Rusava – Chvalčov, Hlinsko p. H. - Loukov, Rataje – Střílky, Zlobice - Bezměrov (14.30).

Příprava: dorost: SK Lidečko – TJ Horní Lhota (10, umělá tráva Hrádek Slavičín).

HOKEJ

Kroměřížská liga: O 3. místo: Holešov Gators – Vážany (16). Finále: HC Horny Dogs – HK Plačkov (18, oba Zimní stadion Kroměříž).

HOKEJ

Chance liga, 3. semifinále: Zlín – Litoměřice (17.30).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Tigers Malenovice – Rivermen Malenovice (10), Boston Zlín – Stator (12, oba Lopik aréna).

NEDĚLE 24. BŘEZNA

FLORBAL

I. liga mužů, 4. semifinále: Otrokovice – Kladno (17).

2. liga žen: Zlín Lions – Bulldogs Brno C (9), 1. AC Uherský Brod – Spartak Hluk (10.15), Bulldogs Brno C – Znojmo B (11.30), Zlín Lions – Spartak Hluk (12.45), Znojmo B – 1. AC Uherský Brod (14, vše sportovní hala Střední průmyslové školy strojní).

Zlínská liga mužů: Panthers Otrokovice B – Orel Uherský Brod (13.30), Holešov – Valašské Meziříčí B (15), Holešov – Panthers Otrokovice B (17), Valašské Meziříčí B – Orel Uherský Brod (18.30, vše sportovní hala TJ Spartak Uherský Brod).

FOTBAL

MSFL: Zlín B – Znojmo (10.30, Vršava).

Krajský přebor: Štítná n. Vl. - Napajedla, Boršice – Francova Lhota (15).

I. A: Lidečko – Kateřinice, Újezdec – Nedašov, Koryčany – Nivnice, Dolní Němčí – Kunovice, Bojkovice – Kroměříž B (15).

I. B: Brumov B – Horní Bečva, Zlechov – Malenovice (10), Holešov B – Fryšták (10.15), Dolní Lhota – Louky (14), Lužkovice – Ludkovice, Slušovice B – Záhlinice, Březnice – Veselá, Tlumačov – Příluky, Kostelec – Chropyně, Hvozdná – Tečovice, Prakšice – Zdounky, Traplice – Ořechov, Uherský Ostroh – Lhota, Topolná – Vlčnov, Buchlovice - Slavkov (15).

Okresní přebor Zlín: Poteč – Lačnov, Jasenná – SK Zlín, Návojná – Újezd, Kašava – Štípa, Val. Klobouky – Nedašova Lhota, Vysoké Pole – Slopné (15).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Ostrožská Lhota – Hluk B, Strání B – Bílovice, Bánov – Babice, Březová – Jarošov, Jalubí – Kněžpole, Nedakonice – Huštěnovice (15).

Okresní soutěž Uherské Hradiště: Mařatice – Popovice (10.15), Uh. Ostroh B – Mistřice (12.30), Žítková – Korytná (14), Přečkovice – Suchá Loz (14.30), Kostelany n. M. - Sušice, Vážany – Hradčovice, Březolupy – Částkov, Velehrad – Polešovice B, Záhorovice – Pitín, Komňa – D. Němčí B, Rudice – H. Němčí, St. Hrozenkov – Havřice (15).

Okresní přebor Kroměříž: Morkovice – Němčice, Skaštice B – Žalkovice, Slavkov p. H – Kvasice B, Rymice – Počenice, Břest – Žeranovice (14.30).

Kroměříž III. třída: Komárno-Osíčko – Mrlínek, Bystřice p. H. - Roštění, Tučapy – Kostelec u Hol., Martinice – Rajnochovice, Zahnašovice – Míškovice, Bařice – Ludslavice, Dřínov – Roštín, Troubky - Zářičí (14.30).

Příprava: SK Vlachovice/Slavičín B – F Valašské Příkazy (13, umělá tráva Hrádek Slavičín).

HOKEJ

Chance liga, případné 4. semifinále: Zlín – Litoměřice (17.30).

HOKEJBAL

2. liga: HBK Vsetín – Jaselská Opava (10, hřiště SPŠS Vsetín).