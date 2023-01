Extraliga juniorů: HC Berani Zlín – Mladá Boleslav (17.30, PSG aréna).

FLORBAL

Superliga mužů: Otrokovice – Pardubice (18).

SOBOTA 28. LEDNA

FLORBAL

Divize mužů: Zlín Lions – Hluk (14.30, SH SPŠ Zlín), FBC Slovácko – FBC Intevo Třebíč (17, SH Slovácká Uherské Hradiště).

Zlínská liga mužů: Luhačovice – Počenice C (12), Hluk C – Slavičín (13.30), Počenice C – Počenice B (15), Luhačovice – Hluk C (16.30), Slavičín – Počenice B (18, vše SH Radostova Luhačovice).

Slušovice – Holešov (9), Holešov – Orel Uherský Brod (11), Slušovice – Orel Uherský Brod (11, vše SH ZŠ Slušovice).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: 1. FC Slovácko – České Budějovice (15).

Trenéři Páník se Sombergem skončili v Dubnici, doteď čekají na výplaty

Příprava: Slavičín – Zlín B (10, UT Hrádek), Kroměříž - SFC Opava (10.30), Uherský Brod – Púchov (12, UT Lapač), Kroměříž B – Bohunice (13), Staré Město – Hroznová Lhota (10, UT Širůch), Štítná nad Vláří – Holešov (14, Hulín), Morkovice – Rousínov (15).

HOKEJ

Chance liga: Berani Zlín – Dukla Jihlava (17.30).

Extraliga juniorů: HC Berani Zlín – Liberec (13.30, PSG aréna).

Extraliga dorostu: HC Berani Zlín – Pardubice (12.30, ZS Luďka Čajky).

Krajská liga: Uherský Brod – SHKM hodonín B (17).

Kroměřížská amatérská liga: Míškovice – HC Senators (17), Spartak Hulín – Tovačov (18.40), Morkovice – Žopy (20.30).

MALÝ FOTBAL

Zimní liga ve Fryštáku – Memoriál Martina Trojáka: O 3. místo: Black&White – Kocovina (15). Finále: Benfika – Poskládaní (16.30).

SÁLOVÝ FOTBAL

Celostátní liga v Otrokovicích: Zlín – Jilemnice (17), Jilemnice – Varnsdorf (18), Zlín – Varnsdorf (19, vše SH Štěrkoviště Otrokovice).

STOLNÍ TENIS

Přebory Zlínského kraje ve Slavičíně (9-17).

VOLEJBAL

Extraliga mužů: Fatra Zlín – Benátky nad Jizerou (17).

NEDĚLE 29. LEDNA

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Zlín – Ostrava (18).

Vrba před premiérou: Jsem napnutý. Pomohlo by nám, kdybychom začátek zvládli

Příprava: Slovácko B – Kvítkovice (10, UT Kunovice),

Amatérská fotbalová liga Slavičín: Vlčí smečka – Dorostenci (14.30), Amatéři – Holoty (15.30), Luhačovská – Zpitáři (16.30, vše SH Slavičín).

HÁZENÁ

MOL Liga žen: Zlín – Kynžvart (15).

HOKEJ

Liga juniorů: VHK ROBE Vsetín – Havířov (14.30).

Kroměřížská liga: Masaro UH – Hanák Team Kroměříž (17), Vážany – HC Reds (18.40), Plačkov – Holešov Gators (20.30).

PONDĚLÍ 30. LEDNA

HOKEJ

Chance liga: ROBE Vsetín – Berani Zlín (17.30).

Kroměřížská amatérská liga: Troubky – Buldok Otrokovice (20), Rebels – Chomýž (21.40).