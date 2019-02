Zlín – /ROZHOVOR/ Už mají nůž na krku. Pokud chtějí interligové házenkářky Zlína po roční pauze opět bojovat o medaile, musejí o víkendu bezpodmínečně vyhrát. „Není na co čekat. Zápas ve Veselí nám nevyšel, proto musíme porazit Partizánske, Prešov i Olomouc a doufat, že Hanačky ztratí bod s Veselím nebo Partizánským," má spočítáno střední spojka Zlína Denisa Kamenářová.

Na snímku Kamenářová (v modrém) | Foto: DENÍK/Martin Břenek

Ztráta jejího celku na věčného rivala z Olomouce je tříbodová, přičemž právě poslední kolo a jejich vzájemný duel v Baťově městě může postupový oříšek rozlousknout. „Věřím, že se bude rozhodovat právě v posledním kole. Zejména ve Veselí to budou mít Hanačky hodně těžké, o tom jsme se naposledy přesvědčily na vlastní kůži," pokyvuje 21letá zlínská odchovankyně.

Jak si zpětně vysvětlujete propadák ve Veselí?

Snažily jsme se najít příčinu, ale těžko říct. Přitom na zápas jsme se celý týden připravovaly, ale bohužel jsme to na hřišti nedokázaly prodat. Nedařilo se nám opravdu nic! Obrana nefungovala a neproměňovaly jsme vyložené šance. (klopí oči)

Bolí ztráta o to více, že Olomouc překvapivě prohrála v Písku?

Rozhodně. Kdybychom splnily roli favorita a vyhrály, hodně bychom se přiblížily play-off. Šance ale stále žije a my se proto musíme soustředit na další zápasy a hodit nepovedený sobotní zápas za hlavu.

Zítra od 16 hodin vás čeká Partizánske. Co zlepšit, aby se poslední výpadek neopakoval?

Všechno. (trpký úsměv) Rozhodně defenzivu, spolupráci obrany s brankářkou a zejména musíme zpřesnit zakončení. Čeká nás těžký zápas, ale pokud chceme myslet na play-off, nic jiného než vítězství brát nemůžeme. Na podzim jsme jim sice podlehly o šest branek, ale doma jsou vždy mnohem silnější. Nám se také více daří před našimi fanoušky, proto věřím, že si nyní spravíme chuť.

Kvůli výronu v kotníku opět nenastoupí Míša Sobieská? Jak moc týmu chybí?

Míša se už pomalu zapojuje do tréninku a věřím, že se dá co nejdříve do kupy a nastoupí. Týmu citelně schází její branky. Je to takový náš snajpr. (smích)

Necítíte, že v případě dalšího neúspěchu již hrajete i o setrvání trenéra Sabadky u týmu?

O ničem takovém nic nevím. Jdeme do každého zápasu naplno a každý chceme vyhrát bez ohledu na okolnosti.

Vy osobně v posledních duelech tým táhnete, střelecky se vám daří. Jste zcela fit a cítíte formu?

Dá se říct, že fit jsem, žádné vážnější zranění mě nelimitují. Poslední dobou se cítím na hřišti dobře, teď aby nám to hlavně vycházelo jako týmu a zvítězily jsme v důležitých rozhodujících zápasech.