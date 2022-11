„Jde o vynikající reprezentaci nejen našeho klubu SK Olympia, ale i celého města Zlín,“ říká šéf oddílu Stanislav Krček.

Borci z Baťova města na mistrovství republiky v silovém trojboji RAW Masters získali celkem čtyři tituly, domů přivezli i jedno stříbro.

V ženách do padesáti let v kategorii do 63 kilogramů triumfovala Lenka Gerychová, v kategorii do 69 kilo zase zvítězila Edita Kanátová, která vytvořila pět českých rekordů!

„70 kg v benčpresu, 131 kilo v dřepu, 165 kilo v mrtvém tahu a 366 kilo v trojboji,“ hrdě hlásí Krček.

Další zlato získala v kategorii do 76 kilogramů Lenka Černá.

V mužích vybojoval výkonem 580 kg v trojboji stříbro Michal Černý, jenž se na severu Moravy představil v kategorii M1 do 105 kilogramů.