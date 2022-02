„Hráli jsme přesně to, co trenér od nás chtěl, navíc jsme k zápasu přistoupili koncentrovaně. Rozhodlo to o výsledku," přiblížil Tiller těsně po konci druhého jarního zápasu zlínských házenkářů.

Svěřenci hlavního kouče Jiřího Mičoly do nedělního utkání vstoupili ve velkém stylu – po úvodní čtvrt hodině hry už vedli 11:2. Čtyřikrát v této části hry úspěšně mířil právě Tiller. Úvodní polovinu zápasu nakonec zakončili vedením 16:7. Soupeři z Prahy ve druhém dějství maximálně dovolili snížit na rozdíl šesti bodů. „Od začátku druhého poločasu jsme si řekli, že si to musíme pohlídat, že pořád musíme hrát stejně. Trenér pak do hry mohl nasadit i mladší hráče,“ viděl zkušený borec přínos solidního náskoku.

34letý házenkář Zlína stejně jako v první půli tak i ve druhém poločase vstřelil čtyři branky. Poslední v čase 54:41, kdy zvyšoval na 30:22. Právě třicátá branka domácího mančaftu se mu v neděli odpoledne „stala osudovou“. Jak už bývá ve zlínské kabině zvykem, tato cifra se mu promítne v peněžence. „Asi to bude basa piv, bývá to něco v tomto duchu. Bohužel to dneska vyšlo dnes na mě,“ usmívá se.

Jiří Tiller má po třináctém odehraném kole na kontě 71 přesných zásahů. Hned za ním se na čtvrté pozici mezi kanonýry nachází o sedm let mladší spoluhráč Radek Doležel, jenž má pouze o branku méně. Ten proti Chodovu vstřelil čtyři góly, o další se připravil sedm minut před koncem, kdy obdržel červenou kartu. „Vím, že se to říká běžně, ale situaci jsem vůbec neviděl,“ směje se Tiller. „Nedokážu tak posoudit, co se přihodilo.“

Zlínští se díky nedělní výhře probojovali na druhé místo druhé nejvyšší soutěže, na vedoucí Litovel ztrácí pouhý bod. Dokonce mohli být i první, nebýt úvodního jarního kola, které na půdě Nového Jičína „B“ prohráli 26:28. „Podzim jsme měli výborně rozjetý. Asi jsme trochu byli na hrušce, lítali v oblacích. Mysleli jsme si, že to půjde samo,“ zlobila se levá spojka.

A nešlo. Aktuálně páté mužstvo soutěže se probojovalo k výhře. „Vletěli na nás, nevěděli jsme, kde jsme. Jičín nás trochu probral. Před Chodovem jsme celý týden trénovali signály tak, abychom je hráli, jak máme. Vyplatilo se to, zvedli jsme se,“ pochvaloval si Tiller.

Tento víkend na svěřence Jiřího Mičoly čeká velmi těžké utkání, představí se na palubovce třetích Strakonic, na které disponují jednobodovým náskokem. Navíc mají zápas k dobru. Podzimní měření sil ve Zlíně skončilo 26:26. „Bude to velmi těžké, na zápas se hodně soustředíme. U nich je to vždy velmi náročné. Uděláme vše pro to, abychom uspěli,“ velí zkušený harcovník.

A jak to mají zlínští s postupovými ambicemi? „Jdeme zápas od zápasu, není to tak, že by kabinou kolovaly podobné rozhovory. Hrajeme, jak umíme, zatím nám to jde,“ culí se na závěr Jiří Tiller.

Sobotní zápas ve Strakonicích začíná v 17.00 hodin. Zlín o týden později doma v neděli od 17.30 hodin vyzve osmé Vršovice.