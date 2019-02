„Je to škoda, ale ani jsem pozvánku nijak nevnímala. Byla jsem stejně jen náhradnice. Každopádně by pro mě byl start v reprezentaci vzhledem k mateřské dovolené příjemným překvapením a zpestřením,“ tvrdí Kantnerová, která si v seniorské reprezentaci připsala deset čárek a například nastoupila proti Rumunsku nebo Polsku.

„Trenéři reprezentace zkouší různé holky. Funguje to tak, že většinou vybírají podle průměrných výkonů jednotlivých ligových hráček,“ vysvětlila opora zlínského klubu způsob nominace, která byla jednou z klíčových postav v úspěšné cestě nováčka za záchranou v nejvyšší soutěži.

„Počítaly jsme, že se budeme pohybovat na konci tabulky. Nesestoupily jsme, takže sezona nám vyšla. Všechny holky se držely a bojovaly, takže se zasadily o udržení první ligy. Podávaly krásné výkony, jen nám mnohdy chybělo trochu štěstí, ale v příští sezoně si to vynahradíme,“ věří zlínská kuželkářka Alena Kantnerová.

Po úvodní nováčkovské sezoně by chtěly zlínské kuželkářky zapustit kořeny v nejvyšší české soutěži a hrát v ní důstojnější roli. „Každý dělá sport přece proto, aby byl na špici a co nejvýš. Proto i my se chceme zlepšovat a v příští sezoně hrát do pátého místa. Navíc budeme mít více zkušeností a má přijít nová hráčka, takže budeme silnější,“ soudí Kantnerová, která ale odmítla prozradit jméno posily.