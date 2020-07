„V průběhu sezony jsem neměl žádné indicie, že by jednání o nové smlouvě mohla být komplikovanější. Na všem se podepsala mimořádná situace ohledně koronaviru,“ prozradil Čechmánek, který v klubu vykonává také další funkce.

Zkušenějšího hráče ve zlínské Fatře nenajdete. I přes to jeho budoucnost v kádru zůstává nejistá. „Nad mým setrváním visí velký otazník. S vedením klubu jsme o současném stavu ještě nemluvili, částečně se tak zařizuji po svém. Mimo jiné, zda by o mě byl zájem někde poblíž,“ promluvil k aktuálnímu dění pětatřicetiletý volejbalista.

„O mé situaci ví několik týmů, čekám na jejich stanovisko. Je zde také zájem druholigového klubu ze zahraničí, žádná konkrétní jednání ovšem neproběhla. Rozhodně se nevzdávám, i nadále bych chtěl v kariéře pokračovat,“ vyjádřil se dvoumetrový blokař, který se zároveň poohlíží po příležitostech ke stálému civilnímu zaměstnání.

Další potenciální působení Čechmánka ve zlínském volejbale viditelně ovlivnila celosvětová pandemie. „Finanční stránka je pokaždé alfou a omegou všeho, žádný klub nemá nafukovací rozpočet,“ přemítá nad příčinami, které ztížily jeho momentální vyjednávání.

Čechmánek během kariéry okusil pouze dva kluby –⁠ kromě Zlína se v letech 2013 až 2016 objevil v dresu konkurenční Ostravy. Ke svým krokům měl opodstatněný důvod. „Pokaždé jsem byl věrný, nepatřil jsem k těm přelétavým. Nemám moc v povaze, abych každou sezonu strávil někde jinde,“ vysvětlil hráč s trojkou na dresu.

„Ve Zlíně jsem pořádně přičichl k volejbalu, proběhly zde složitější, ale i radostnější okamžiky. Celkově to byla mimořádná doba, a to také ta partnerská,“ připomněl své více než sedmileté manželství. „Polovinu času mám spojenou se studiem,“ popsal vystudovaný inženýr bezpečnosti a informačních technologií.

Nejedná se přitom o jediné důvody, které by ve Zlíně postrádal. „Působil jsem ve více funkcích. Jedna z těch činností je také skutečnost, kdy jsem po konzultaci s trenéry měl na starosti posilovnu. O to více by mě to chybělo, byl jsem využívaný také jako funkcionář,“ objasnil, v čem spočívala jeho práce ve zlínském klubu.

Momentálně se zotavuje z boreliózy, poté by rád přešel na individuální přípravu. „Už jen kvůli sobě začnu nejdříve, jak to bude možné,“ pevně věří osoba, která pod záštitou klubu VSC Fatra Zlín v polovině července pořádá volejbalový kemp pro děti od šesti do patnácti let.

„Minulý rok jsme s tím přišli až na poslední chvíli. Letos je o něj enormní zájem, účast je větší o sto procent. Všichni to vnímají pozitivně, od rodičů dětí máme velký zájem,“ těšilo ikonu zlínského volejbalu, jež do trenérského štábu přilákala také známé tváře –⁠ mistra Francie Adama Bartoše nebo kapitána české reprezentace Jakuba Janoucha.

„Jsme kamarádi, je mezi námi správná chemie. Pravidelně udržujeme kontakt a rádi spolupracujeme. Každý z nás se bude zaměřovat na svoji část,“ dodal na závěr vítěz Českého poháru.

Autor: Radek Štochl