Smutná zpráva přišla z Holešova, kde na začátku listopadu zemřel jeden z nejlepších českých stolně tenisových veteránů a několikanásobný účastník veteránských mistrovství světa a mistrovství Evropy Karel Sekanina. Bylo mu 73 let.

Stolní tenista Karel Sekanina | Foto: archiv Miloše Matějíčka

,,Karel se stolním tenisem začínal v Zoře Olomouc. Po zániku tohoto klubu působil v Neředíně. Tenkrát hrával 2. ligu, 3. ligu a divizi. Po přestěhování do Kroměříže reprezentoval dvě sezony kroměřížskou Slavii. Odtud přestoupil do KST Holešov. V tomto klubu se podílel na postupu do 3. ligy. Dvakrát byl s KST Holešov blízko k postupu do 2. ligy, kdy holešovské mužstvo vypadlo až v třetiligovém semifinále play off, V letech 2013 – 2016 hájil barvy Meopty Přerov. Za TJ Holešov hrál od roku 2016 do roku 2020 divizi, 3. ligu a znovu divizi. V holešovských barvách v sezoně 2017 – 2018 i v 70 letech vybojoval ve 3. lize 20 vítězných singlových zápasů. V následné sezoně 2018 – 2019 v divizi ve dvouhře vyhrál 38 utkání,“ letmo informoval o Sekaninově kariéře jeho kamarád a spoluhráč Zdeněk Matela.