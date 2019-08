Švagr legendárního Romana Kresty, jehož barvy bude na slavném podniku hájit, ví, že déšť může hrát v celkovém součtu významnou roli.

„Počasí je můj velký koníček. Na všech aplikacích, meteostanicích a dalších věcech visím opravdu pořád. Uvidíme, co bude v pátek do kvalifikace. Myslím, že to nebude tak horké, jako loni. Před rokem to bylo fakt složité. Někde pršelo, jinde zase ne. Chvíli moc, pak zase méně,“ připomíná zkušený čtyřiatřicetiletý pilot, jenž usedne společně s navigátorem Ladislavem Kučerou do oblíbené Fabie R5 a po roční přestávce zase bude bojovat o nejvyšší příčky.

Jak se cítíte pár dnů před startem Barumky?

Nachystaní jsme. Já jsem vůbec rád, že tady mohu startovat. Chvíli jsem si myslel, že to dopadne stejně jako vloni, ale naštěstí se všechno podařilo zajistit a mohu na Barumce startovat s novým autem a být v týmu u Romana (Kresta – pozn. red.), takže super. Moc se těším.

Bylo to věcí financí, nebo něčeho jiného?

Hlavně finance, které jsou limitující faktor všeho. Potřeboval jsem s tím autem něco najet dopředu, takže jsme to řešili za pochodu, ale povedlo se.

Jak moc jste připravený trápit favority?

Mám povolený jeden testovací den, který jsem odjel. Byl výživný, během něj se udělal kus práce. Já doufám, že to bude dobré. Těším se moc. Auto je fakt rychlé.

S autem od Romana Kresty jedete poprvé?

Už jsem s ním jel na Mikulášské rally, ale tehdy to ještě byla starší specifikace auta, teď už jedu nové Evo.

Co vám švagr Kresta nachystal za auto? Dá se s ním vyhrát Barumka?

Možná že kdyby v tom seděl on, tak jo. (smích) Ale ne, auto bude fakt rychlé. Časy to teprve ukážou. Pak už to bude jenom o nás s Laďou, ale je to domácí soutěž, snad se to podaří.

Příští rok se koná jubilejní padesátý ročník Barum Czech Rally Zlín. Nebavili jste se o tom s Romanem Krestou, že byste do toho šli spolu?

Vůbec jsme to neřešili. Roman toho má strašně moc, protože mu na Barumce jede pět aut. I já jsem mu dost zavařil tím, že startuji. Má toho fakt plnou hlavu. Fakt jsem rád, že mi auto nachystal. On je v přípravě precizní, doufám, že to prodáme.

Tratě jsou podobné jako v předcházejících letech. Kterou erzetu máte nejradši?

Pindulu. Na ní jsem vyrostl. (úsměv). Hodně důležitá bude Kašava, která je nejdelší. Tam se dost změní povrch, podmínky i charakter erzety. Proto bude rozdílová.

Favoritem je Kopecký. Kdo mu ve Zlíně může konkurovat?

Musím se přiznat, že jsem letos rallye nějak zvlášť nesledoval. Vůbec nevím, jak kluci na tom jsou. Něco naznačí kvalifikace, hodně ale ukáže až polovina první etapy. Věřím, že i domácí kluci pojedou rychle. Všichni se pokusíme o co nejlepší výsledek.

Je vaším tajným přáním umístěním na bedně?

Určitě bych chtěl o ni bojovat. Když to půjde, budeme rádi. Uděláme proto maximum. Kvalifikaci pojedu až sedmnáctý. Uvidíme, jak trať bude vypadat. (mb, lk)