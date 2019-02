Zlín /ROZHOVOR/ – Ne náhodou trenér zlínských extraligových házenkářů Andrej Titkov na obranný pilíř z Napajedel nedá dopustit a pěje na něj jen slova chvály. Když se totiž pivot Zdeněk Kašný objeví v kádru extraligového nováčka, nejenže jeho výkon jde nahoru, ale především má téměř jisté dva body.

Zdeněk Kašný | Foto: DENÍK/archiv

Pět svých letošních startů totiž proměnil ve čtyři vítězství, naposledy v neděli doma proti Přerovu (30:26). „Když mohu, rád pomůžu," skromně poznamenal 35letý pivot druholigových napajedel, který se na výhru nad Hanáky podílel třemi góly.

„I přes vyrovnaný průběh jsem o naší výhře nepochyboval. Bohužel kluci, zejména ti mladí, až příliš nad některými věcmi přemýšlejí. Až příliš se bojí, že když nedají góla, že se stane nějaké neštěstí. Kluci hrají dobře, ale musí si to srovnat v hlavě a dávat góly. I když tři čtvrtiny kádru má na to vystřelit z deseti metrů, motají se na osmi metrech, trápí se a nechají se od soupeře mlátit. S nimi je to pořád dokola," směje se Kašný.

Chodíte hrát do Zlína rád?

Když mě osloví den dopředu, tak jo. (Smích.)

Pojedete pomoci Zlínu i dnes do Zubří?

Nevím, jestli pojedu a jestli se vůbec dostanu se do sestavy, respektive jestli mě doma pustí. (Smích.) Bude pro mne těžké se rozhýbat po středečním zápase s Přerovem, už nejsme nejmladší. Ale pokud to jen trochu půjde, pojedu.

Těšíte se na Zubří?

Rozhodně! Derby je o něčem jiném. Zubří je házenkářská ikona, a když se tam člověk dostane, potěší to na srdci. Hrát v Zubří je pro každého čest!

V jakém rozpoložení tam pojede Zlín?

Posílen vítězstvím určitě vyhrát. Jsme na tom bodově stejně, bude to boj. Bylo by pěkné si dát dárek v podobě vítězství a prodloužit soupeřovu sérii neúspěchů v domácím prostředí. Zadarmo to ale nebude. Očekávám jiný zápas než u nás, kdy jsme je s přehledem porazili.

Za Zubří jste v minulých letech odehrál několik utkání. Nespletete si šatny?

Já určitě ne, zase tolik jsem toho v Zubří neodehrál. Na to jsou u nás jiní adepti! (Smích.) Třeba Svaťa Pernica a nebo trenér Andrej Titkov!

Jak hodnotíte dosavadní účinkování Zlína v extralize?

Výsledky jsou rozhodně nad očekávání všech kluků. Jsem ale přesvědčen, že na klidnou záchranu soutěže mají. Kdyby vyhráli o dva zápasy více, což bylo v jejich silách, mohli být někde jinde.

Plánujete ještě po reprezentační přestávce vypomoci Zlínu?

Když přijde nabídka, asi ano. Nyní se ale již moc těším na svátky a odpočinek. Po náročném podzimu přijde vhod. (Úsměv.)