ROZHOVOR/ Početná skupinka v modrých trikách s vlajkou a transparentem Vepřo, knedlo, zlato budila před Paris La Défense Arenou na západním předměstí Paříže ve městě Nanterre rozruch. Nešlo ale o žádné Hujery, to plavce Miroslava Knedlu přijeli do Paříže z Fryštáku podpořit rodiče s dalšími příbuznými.

Svěřenec trenéra Zdeňka Kasálka při olympijské premiéře rozhodně nezklamal, pod pěti kruhy skončil na znakařské stovce dvanáctý.

„Před jeho závodem v dopoledních rozplavbách i ve večerním semifinále jsem byla strašně nervózní. Jako maminka jsem byla pyšná a dojatá, proto mám vždy po ruce kapesníčky. V hlavě se mi po závodě promítl asi celý jeho život od narození až doteď, jak rychle vyrostl a že díky sportu tak rychle dospěl. I když pro mne to bude vždy můj malý Mira,“ líčí v úsměvem v rozhovoru pro Deník Kateřina Knedlová, hrdá maminka úspěšného českého reprezentanta, kterému po návratu doma ve Fryštáku přichystají velkou oslavu.

Co říkáte na výkony syna? Potěšilo vás dvanácté místo, nebo jste v koutku duše očekávala ještě lepší umístění?

Byla jsem šťastná, že se Mira v semifinále umístil na krásném dvanáctém místě, vždyť už samotnou nominaci na olympiádu jsem brala jako největší úspěch v jeho sportovní kariéře. Postup do semifinále byla třešnička na dortu. V ranních rozplavbách míval pomalejší časy než odpoledne, tak jsem v koutku duše doufala, že se do semifinále, které bylo jeho cíl, probojuje.

close info Zdroj: se svolením Kateřiny Knedlové Kreslové zoom_in Zlínského plavce Miroslava Knedlu přijeli do Paříže na olympijské hry podpořit rodiče i další příbuzní.

Jak moc jste si užili pobyt v Paříži? Jak hodnotíte organizaci, atmosféru olympijských her?

Olympiádu jsme si užili náramně. Dosud to byl pro mě největší sportovní zážitek. Byla jsem překvapena dobrou organizací, na tak velké sportovní události. V Paříži jsem se cítila bezpečně, všude bylo plno policejních hlídek. Jeden policista nás před arénou ochotně vyfotil a pak si s námi udělal i selfíčko. (úsměv) Atmosféra v aréně byla úžasná. Myslím, že nás Mira musel slyšet, jak mu fandíme. Dopolední rozplavbu jsem viděla hodně zblízka, takže to byl ještě větší zážitek. Nejúžasnější bylo, když mi Mira hned po závodě zamával, i když byl vyčerpaný, ale šťastný, že to dal. Dopoledne jsme pak fandili i Kristýně Horské a Báře Seemanové, které plavaly dopoledne taky. Semifinále jsem sledovala s ostatními v Českém olympijském domě, kde jsme strhli k fandění i ostatní přítomné. Fanklub měl Mira opravdu velký.

Na jak dlouho jste do Paříže přiletěli? Kolik vás vlastně bylo?

Do Paříže jsme přiletěli na čtyři dny v sedmi lidech v den zahájení olympiády. Po příletu jsme se hned přesunuli na zahájení do Českého olympijského domu. Zbytek výpravy přijel auty. Celkem nás ale bylo devatenáct, včetně rodiny trenéra Zdeňka Kasálka. Bydleli jsme v apartmánech.

Co všechno jste viděli? Potkali jste nějakého známého sportovce?

Druhý den po zahájení olympiády jsme si udělali výlet po pařížských památkách. Viděli jsme například Vítězný oblouk, prošli jsme bulvár Champs-Élysées, navštívili muzeum Louvre, katedrálu Notre Dame, Pantheon. Celý den v Paříži sice pršelo, ale my jsme si to i tak užili. Nachodili jsme pěšky asi dvacet kilometrů. Večer jsme projeli Paříž na kolech až k osvícené Eiffelovce. V Českém olympijském domě jsme potkali Antonii Galuškovou, Kateřinu Neumannovou a taky naše olympijské šermíře. Fotku mám také s návrhářem olympijské kolekce Janem Černým. Samozřejmě jsme si nakoupili plno suvenýrů, ale nejcennější budou fotky se synem.

Měli jste možnost se spolu v Paříži potkat?

S Mirou jsme se viděli po skončení rozplaveb až v neděli, kdy přišli s trenérem před plaveckou arénu. S tátou se Mira viděl už ve čtvrtek, protože přijel dříve. Během závodů mu necháváme prostor a čas pro sebe, aby mohl relaxovat, odpočinout si a soustředil se na plavání. Když chce, tak se někomu z rodiny vždycky sám ozve.

Kdy jste se rozhodli, že do Francie poletíte? Bylo těžké sehnat lístky?

Hned jak se kvalifikoval na olympiádu, tak jsme měli v rodině jasno, že do Paříže pojedeme, protože je to přece jen relativně blízko. Začali jsme zjišťovat možnosti koupě vstupenek, dopravy a ubytování. Bylo třeba se zaregistrovat na oficiálních stránkách, a poté čekat, kdy budou uvolněny do prodeje další vstupenky. Bylo to až v dubnu, a ten den jsem od deseti hodin čekala v online pořadníku a vstupenky se mi povedlo sehnat. Úplně náhodou jsme měli místa hned za startovními bloky, a tak jsem měla Miru blízko. Díky tomu jsem měla možnost ho pozdravit hned po rozplavbě a pogratulovat mu ke skvělému umístění a postupu do semifinále.

Byla jste už někdy v minulosti na závodech syna v zahraniční, nebo to byla vaše premiéra?

V zahraničí jsem byla v roce 2023 v Bělehradě na juniorském Mistrovství Evropy, kde Mira získal zlato v závodě na 50 metrů znak, na 200 metrů polohový závod a na 100 metrů znak se umístil čtvrtý. Na mistrovství světa dospělých v únoru 2024 v Dauhá jsem bohužel ze zdravotních důvodů letět nemohla, ale vždy všechny závody sleduji online.

Byla účast na olympiádě největší odměna za to všechno, co jste kariéře syna obětovali?

Určitě ano. Je to úžasný pocit, že snaha nás všech, úsilí a spousta času za to stála. Nebylo časově jednoduché všechno skloubit, když všechny naše tři děti sportují od pěti let. Olympiáda je snem každého sportovce a Mirovi se ho povedlo splnit již v 19 letech.

Plánujete i nějaké přivítání ve Fryštáku?

Plánujeme velké setkání s rodinou, přáteli, fanoušky. Bude to současně Mirova oslava devatenáctých narozenin, oslava úspěchu na olympiádě a současně rozloučení před jeho odletem na studia do USA.

Bude se servírovat něco speciálního?

Určitě mu ráda připravím jeho oblíbené palačinky, rajskou, nebo halušky, podle toho, na co bude mít chuť. Táta už mu chystá hovězí po burgundsku, pro změnu něco francouzského. (úsměv)