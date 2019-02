Trnava – Letošní regionální šampionát ve sjezdu horských kol stylem rallye Wood Bike Series 2013 už zná v předstihu svého vítěze. Stal se jim obhájce loňského prvenství Martin Kolajík.

Martin Kolajík, | Foto: pro DENÍK/Zdeněk Bělák

Ten udělal radost rovněž pořadatelů z SBT Fryšták, kteří se až při jubilejním 10. ročníku Emseko bikerally Trnava dočkali vítězství domácího jezdce. Kolajíkovi přitom k absolutnímu prvenství stačily pouhé čtyři závody, neboť Luhačovice vynechal kvůli startu na Světovém poháru ve Val di Sole.

„V Trnavě jakožto domácím podniku bylo vždycky mým snem zvítězit. Před dvěma lety mi vítězství uteklo o jednu desetinu, loni se mi tu nedařilo vůbec kvůli pádům a až letos to konečně vyšlo a jsem za to neskutečně rád," neskrýval v cíli své nadšení vítěz závodu a jeden z největších favoritů ve startovním poli.

Jeho výkonu určitě prospělo i slunné počasí a suchá trať, což není v tomto ročníku zdaleka pravidlem. „Podmínky, které panovaly, mi vyhovovaly a bylo to poznat i na časech, protože se mi podařilo vyhrát se solidním náskokem. Na trati se během tréninku nahromadila spousta prachu, který byl v některých místech hodně zrádný, takže chybička mohla přijít kdykoli. Mě se naštěstí podařilo těmto chybám vyhnout a závod jsem si náramně užíval," přiznal Kolajík.

Ten šel do čela hned v úvodní erzetě, naopak loňský vítěz Tomáš Huňa si drobné zaváhání neodpustil a útočil ze zadních pozic. V dalším měřeném testu poskočil na čtvrté místo, a ve třetí erzetě předskočil i juniora Adama Březíka. Na stříbrnou příčku jej pak katapultovala penalizace do té doby stříbrného Daniela Mikela kvůli předčasnému startu.

Pohár za vítězství v pevných rámech putuje zásluhou Jozefa Kralika na Slovensko. Doma zůstane zásluhou Nikol Zahnašové trofej pro ženy, Erik Cais dominoval mezi Střelci do 15 let, Masters nad 35 let vyhrál po velkém souboji Leo Mácha. Ve vloženém závodě O pohár starosty Fryštáku v dualu na sjezdovce vyhrál Lukáš Kruťa před Lukášem Nášelem a Ondřejem Doleželem. Mezi dívkami kralovala opět Nikola Zahnašová a mladé pušky ovládnul Tomáš Adamík před Tomášem Škarkem a Erikem Caisem. Při předávání cen nechyběl ani valašský pilot a účastník mistrovství Evropy Jaroslav Orsák.

Posledním závodem letošního seriálu WBS bude koncem října Kyčerka, kde se pojede na zbrusu nových tratích,

VÝSLEDKY: 1. Martin Kolajík (SBT Fryšták) 4:10,9, 2. Tomáš Huňa (Mondraker 661) + 5,6, 3. Adam Březík (SBT Fryšták) + 6,6, 4. Daniel Krybus (Mondraker 661) + 9,7, 5. Daniel Mikel (DH Mikel team) +10,5, 6. Lukáš Nášel (SBT Fryšták) + 10,6. Celkové pořadí (po 5 z 6 závodů): 1. Kolajík 190 bodů, 2. Březík 138, 3. Šůstek 131, 4. Navrátil 123, 5. Pala 120, 6. Kruťa 112.