„Určitě je v našich silách Zoru porazit, ale několikrát v zápase jsme udělaly šílené množství technických chyb,“ sypala si popel na hlavu jedna z nejstarších hráček zlínského výběru střední spojka Michale Kolářová.

„Porážka bolí o to více, protože na to, jak je Olomouc kvalitní, dneska nepředvedla nic oslnivého,“ mávla rukou.

Jako klíčový okamžik se ukázal ten po změně stran, kdy za stavu 13:15 hrály domácí přesilovou hru a měly reálnou šanci smazat náskok protivníka.

„Místo abychom srovnaly, tak jsme ji kvůli mé nepřesné střele a špatnému výhozu gólmanky prohrály. Pak nám Olomouc odskočila až na sedm gólů a finiš přišel pozdě,“ posteskla si 24letá házenkářka.

Po dvou kolech se tak její výběr krčí na samém chvostu mezinárodní soutěže.

„Je to velmi přísným losem. Na úvod jsme vyfasovaly nejsilnější soupeře, aspiranty na medaile. Nic neuděláme, musíme se pokusit s ním poprat a třeba někde překvapit. Posledním místem se ale netrápíme,“ odmítla Kolářová.

Na první body by tak chtěly Zlíňačky dosáhnout již o víkendu, v sobotu v Praze na Slavii.

„Ta v létě oslabila a když jsem se dívala na jejich poslední zápas, nic výrazného to nebylo. Bodovat jsme ale měly již nyní s Olomoucí, nyní na Slavii máme opravdu velkou šanci,“ cítí.

Třebaže v létě přišlo do kabiny hned několik hráček, k výraznější změně herního projevu to zatím nevedlo.

„Kádr se nijak zásadně nezměnil. Pár holek přišlo do Zlína studovat a rozhodlo se hrát za nás. Ale jsou to ještě mladé hráčky, do rolí tahounek budou muset ještě dorůst. Takovou bychom nyní moc potřebovaly - někoho, kdo bude dávat pravidelně šest sedm osm branek za zápas,“ uvědomuje si Kolářová.

Ale kdo tuto roli v týmu převezme? „Aktuálně nejlépe vypadá posila Laura Holíncová, ale je ještě mlaďounká. Je velmi šikovná, ale musí se vyhrát,“ vypozorovala zkušená hráčka, přičemž velmi ráda by se role kanonýrky zhostila sama.

„Už bych měla, ale marně se o to pokouším už dobrých pět let. Bohužel to není vidět,“ poznamenala s trpkým úsměvem.

Bude tedy tato sezona pro ni zlomová? Doteď ji totiž limitovala zranění…

„Ale já mám pořád něco. I když nejsem zcela fit, pořád makám, jedu naplno. Všechny se snažíme,“ cítí a stejně jako spoluhráčky si dala za cíl další pokus o postup do play-off.

„Zápasy o udržení jsme si už pořádně vyzkoušely, ani jednou jsme šanci na boje o medaile nevyužily. Vždy nás o klidný závěr soutěže připravily technické chyby ve vyrovnaných zápasech. Snad to teď zlomíme. Play-off je reálný cíl!“ cítí Michaela Kolářová.