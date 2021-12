„Snažíme se chvilky odpočinku trávit s rodinou. Kombinace učitelky a házené totiž není úplná sranda. Spíše je to aktuálně totální psychická a fyzická vyčerpanost,“ přiznává s úsměvem vždy dobře naladěná tahounka zlínských interligových házenkářek Michaela Kolářová, která po v úvodních kolech zmaru konečně prožívá příjemnější, úspěšnější období a útěk ze dna tabulky mezinárodní soutěže.

„Konečně jsme začaly bodovat. Díky zlepšené obraně se můžeme více soustředit na útok, už nehrajeme tak zbrkle,“ vidí hlavní, klíčovou změnu, která tým trenéra Ivo Vávry konečně dostává do herní a psychické pohody. Důkazem je poslední výhra nad silnou Šaľou, teprve druhá v sezoně. „Je pravda, že už nás série proher začaly demotivovat. Ale věděly jsme, že to jednou přijde. Do každého zápasu jdeme naplno a chceme vyhrát! Nyní tomu navíc po posledních úspěších čím dál více věříme,“ usmívá se kreativní spojka.

Který zápas se vám jevíce povedl, který jste pokazily?

To se tak asi nedá říct. V každém zápase jsou chyby, ale i viditelné pěkné místa. Nejvíc nás ale mrzel zápas v Kynžvartu, který jsme smolně ztratily

Co aktuálně tým nejvíce piluje?

Po dvou dnech volna jsme opět najeli do tréninkového procesu, nyní se zaměřujeme se na kondici. Každopádně víme, že zlepšit bude potřeba nejspíše od každého něco. (úsměv) Pořád se dělají chyby v individuálních činnostech. Dá se říct, že po odchodu našich pivotek nemáme hráčku na pozici trojek. Takže musíme zapracovat právě na tomto postu a spolupráci. Možná by nám pomohla i nějaká posila, střelkyně z dálky.

Donedávna se kolem týmu točila buď vaše mamka nebo brácha. Jaké to je nyní?

Je to jiné. My jsme byly jak s mamkou, tak s bráchou neskutečně sehraní. Já jsem je respektovala, ale na druhou stranu jsem jim dokázala v klidu říct i svůj názor, protože jsem to třeba viděla jinak než oni. Jsem ráda za tu zkušenost a budu na to moc ráda vzpomínat. S týmem jsme byly jedna velká rodina. A to doslova. (smích) Nový trenér Ivo Vávra přinesl do týmu nový impuls.

Patříte k nejstarším hráčkám kabiny. Jak vám jde vůdčí role?

Pořád si to asi neuvědomuji, že jsem jedna z nejstarších, a že bych měla občas zavelet nebo zakřičet. Nemám na to ale takovou povahu. Ale bojuji s tím. (úsměv)

Jak jste spokojená se svými výkony? Nemrzí vás, že jste nedostala reprezentační pozvánku?

Člověk může být vždycky lepší, ale vždycky taky horší. Na sraz národního týmu nejezdím už třetím rokem, takže jsem s tím ani nějak nepočítala. Ale věřím, že holky jsou super kolektiv a musí to být fajn. (úsměv)

Vaše bývalá spoluhráčka Petra Manďáková (Růčková) se kvůli očkování raději vzdala účasti na MS. Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo, je to každého názor. I u nás je proočkovaná jen větší polovina kabiny. Já osobně ještě covid neměla.

Reprezentace hraje na MS ve Španělsku. Jak vidíte její šance?

Holky jsou velmi mladý tým, ale uvnitř je velmi pohodová atmosféra, a to dělá hodně. Věřím, že když budou bojovat, tak se nikde neztratí.

Sice interligu čeká do nového roku přestávka, ale váš čeká 6. prosince čtvrtfinále s Pískem. Cíl je postup?

Máme docela velkou marodku, takže to bude pro všechny jedno velké překvapení, samozřejmě bychom rády slavily postup.