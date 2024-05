/FOTOGALERIE/ Tahle rodina je na cyklistickém poli výjimečná. Přesněji v kolové. Trojice bratrů Baxových dominuje nejen na českém poli, ale opět to dokázala i na tom mezinárodním, když Richard (15 let) a Jáchym (17) o víkendu vybojovala v Německu titul juniorských evropských šampionů!

Zlínská dvojice Richard a Jáchym Baxovi vyhlášeni nejlepší na ME juniorů. | Video: Urbanec Miloš

„Všichni, včetně nejstaršího Vojty (20), sbírají jen vavříny. Jsou výjimeční, navíc vše umocňuje jejich bratrská chemie,“ cítí zlínský trenér Miloš Urbanec, který byl s výpravou na ME coby vedoucí týmu. „Zlatou juniorskou medaili pro Česko jsme vybojovali po dlouhých 27 letech. Předtím se to podařilo v roce 1997 v Rakousku dvojici Radim Hasoň a Pavel Loskot,“ upřesnil.

Cílem pro letošní rok byl pro dvojici Richard a Jáchym Baxové tuzemský juniorský titul a kvalifikace na ME. „Po zisku titulu jsme měli tři týdny tvrdé přípravy proloženy rovněž taktickou přípravou. Jelikož jsem již v minulosti připravoval hráče na ME, udělal jsem v přípravě velkou změnu, když jsme se zaměřili na taktické věci a průběžně jsme pracovali i na psychické odolnosti hráčů,“ upřesnil kouč zlínského juniorského výběru Milan Liška Chovančík.

„Vše přineslo své ovoce. Zhruba v půli turnaje jsem jsem začal tušit, že kluci mohou udělat dobrý výsledek. Konečný výsledek předčil očekávání, neboť velkými favority byli i ohromné divácké podpoře domácí německý výběr. Kluci mají velkou perspektivu i do budoucna a to s ohledem na jejich věk, neboť za rok se mohou pokusit o obhajobu,“ doplnil.

Úspěch si užívala celá výprava, která sledovala spanilou jízdu české dvojice, která ani jednou nezaváhala v závěrečných bojích zcela dominovala. „Teprve 15letý Richard startoval na prvním mistrovství Evropy juniorů a hned si veze zlato. Na svůj věk to zvládl neskutečně, hlava mu fungovala, jako by patřil do kategorie mužů. Byl nejlepším brankářem turnaje a vyrovnal se s bouřlivou atmosférou. Po boku mu skvěle sekundoval brácha Jáchym, který má více zkušeností, neboť loni startoval na ME juniorů ve Švýcarsku a odvezl si bronzovou medaili,“ uvedl na upřesněnou Urbanec.

„Náš úspěch byl ledovou sprchou zejména pro domácí Němce, kteří obě utkání s Čechy prohráli a navíc se nedokázali ani jednou gólově prosadit. Ríša, ač postavou je spíše menší, zamkl svou bránu.

Kluci tajně snili o stupních vítězů. První zápas s Belgií skončil nejtěsnějším výsledkem 1:0, ale v dalších zápasech již odhodili nervozitu a všechny zápasy odjezdil naplno až do samotného závěru, což dokládá i gólové skóre. A navíc předváděli útočnou a technickou kolovou okořeněnou brankovým přídělem, což samozřejmě baví diváky,“ dodal Miloš Urbanec.