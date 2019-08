S náročnou tratí si nejlépe poradil Filip Machů - rodák ze Štítné za sebou nechal i dosud suverénního Martina Bartáka, který nakonec skončil třetí. Stříbro slaví Jan Borák. Třetí zlato přidala Japonka Chisaki Maedaová, nejlepší z Češek Alena Veselá dojela pátá.

Výprava pod vedením Daniela Mačáta prožila na Mistrovství světa juniorů v travním lyžování zatím nejúspěšnější den. První čtyři příčky v páteční superkombinaci opanovali čeští závodníci. Na nejvyšší stupínek a na titul mistra světa dosáhnul domácí závodník Filip Machů.

„Ještě jsem vůbec nepochopil, co se tady stalo. Všichni mi podávají ruce a já jsem z toho úplně mimo,“ přiznal bezprostředně po dojetí Machů.

„Dneska to byl risk. Když jsem viděl, že přede mnou hodně lidí vypadlo, tak jsem měl trochu strach, ale řekl jsem si, že to napálím a buď to dopadne, nebo ne. Risknul jsem to, jel z plných sil, tráva mě podržela a nakonec jsem to dokázal,“ radoval se dvojnásobný medailista.

Stříbrnou medaili senzačně vybojoval Jan Borák, který do druhého kola nastupoval až z jedenáctého místa.

„První kolo se mi nejelo úplně dobře, měl jsem i mizerný čas. Do slalomu jsem ale šel s čistou hlavou a jako by šlo o samostatný závod. Prostě jsem chtěl zajet co nejlépe,“ řekl Borák.

„Slalomová trať byla hodně svižná, věděl jsem, že nesmím ztuhnout. Když jsem dojel do cíle, nevěřil jsem, že to dopadne, protože na startu bylo ještě deset skvělých závodníků. Až když Italové dojeli za mnou, tak mě napadlo, že by to mohlo skončit medailí. Je to neuvěřitelné,“ dodal s úsměvem.

Poprvé po dvou juniorských světových šampionátech byl poražen Martin Barták, který se tentokrát musel spokojit s bronzovou medailí.

„Na zlato to dnes bohužel nevyšlo. Už v super G to nebylo ono a slalom mi vůbec nesedl. Kluci dnes zkrátka byli lepší. Ale jsem rád, že všechny tři placky zůstaly doma,“ okomentoval Barták. Čtvrtým Čechem v cíli byl Václav Mačát, nejlepší desítku uzavřel Jan Kašický.

V kategorii juniorek opět zvítězila Japonka Chisaki Maedaová, která zvládla obě kola v nejrychlejším čase a na šampionátu ve Štítné si dojela pro třetí zlato.

Stříbrnou medaili získala Slovenka Nikola Fričová, na třetím místě skončila Lisa Giacobiniová z Rakouska. Česká reprezentantka Alena Veselá nastupovala do druhého kola z druhého místa, ale v první polovině slalomové trati chybovala a nakonec dojela pátá.

„Musela jsem riskovat, chtěla jsem prostě medaili. Věděla jsem, že mám za sebou silnou Japonku a Nikolu Fričovou a že nemůžu jet na jistotu. Ale bohužel to dnes nevyšlo,“ řekla Veselá.

Mistrovství světa v travním lyžování uzavře zítřejší dvoukolový slalom, do kterého budou čeští závodníci opět nastupovat v roli favoritů. První kolo startuje v 10:30, to druhé pak v 14:00.