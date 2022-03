Úvod sice vyšel hráčkám hostí, ovšem Zlínu se podařilo do přestávky výsledek otočit a deset minut po přestávce vést 21:18. V samém závěru vedl Písek o dvě branky, domácí náskok smazal, ale na poslední dvě trefy již našel jen odpověď Štipčákovou.

OBRAZEM: Házenkáři se rozloučili se Zubřím výhrou se Srbskem

„Kvůli mnoha zraněním a nemocím je aktuálně náš tým v troskách. Bohužel scházely nám i dorostenky, které hrály v Praze na Slavii. I přese všechno měly oba body jednoznačně zůstat doma. Je to pro nás velká komplikace,“ připustil trenér směrem k nadcházejícím bojů ve skupině play-out, kde poslední celek čeká baráž s vítězem I. ligy.

„Systém české části interligy je nastaven tak, že sestoupí nejhorší, aktuálně Hodonín. Co bude dál, by měla napovědět úterní schůzka,“ upřesnil Vávra. „Naši přímí soupeři se nám vzdalují, v závěru sezony se musíme pokusit bodovat. Budeme dál bojovat, bude to ale hodně těžké,“ uvědomuje si trenér Zlína.

Po deseti letech vyloučen. Co házenkáře Miku vytočilo? A na co se těší?

Další utkání čeká jeho svěřenkyně už ve středu, kdy od 17 hodin doma vyzvou Kynžvart. „Personálně jsme v troskách, každopádně se musíme dát dohromady a snad se někde chytíme. Budeme dál bojovat,“ slíbil za kabinu Ivo Vávra.

PSG ZLÍN – PÍSEK 31:32 (15:15)

Nejvíce branek: Daňková 12/4, Štipčáková 4, M. Sekulová 4 – Součková 7, Chlupová 7, Stellnerová 6. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 5/4 – 0. Vyloučení: 3:5. ČK: T. Pokorná (Písek).

DALŠÍ VÝSLEDKY 22. kola: Kynžvart – Stupava 39:17, Hodonín – Poruba 28:32, Michalovce – Olomouc 35:27, Most – Šaľa 32:25, Dunajská Streda – Plzeň 26:22.

1. Michalovce 21 19 1 1 706:437 39

2. Most 20 19 0 1 684:462 38

3. Dunajská Streda 20 16 1 3 591:497 33

4. Kynžvart 21 14 0 7 616:548 28

5. Písek 21 12 1 8 587:588 25

6. Šaľa 21 9 2 10 579:544 20

7. Olomouc 20 7 6 7 539:509 20

8. Plzeň 21 9 2 10 525:553 20

9. Slavia Praha 21 8 2 11 584:581 18

10. Poruba 21 8 1 12 538:571 17

11. Chorzów 21 7 1 13 595:637 15

12. PSG Zlín 21 5 3 13 544:617 13

13. Hodonín 22 2 0 20 504:659 4

14. Stupava 21 1 0 20 355:744 2