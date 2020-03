„Dalo se to čekat. My toto rozhodnutí samozřejmě respektujeme. Sport je v tuto chvíli až na druhém místě. Hlavní je zdraví všech lidí,“ ví dobře trenér zlínských volejbalistů Přemysl Obdržálek.

I když známý kouč postoj svazových činovníků chápe, předčasný konec sezony ho mrzí. „Je to škoda. Nevím, jak by play-off dopadlo, ale my jsme si věřili. Konečně se nám začalo dařit, našli jsme optimální sestavu. Mohli jsme dojít trošku dál,“ věří Obdržálek.

Jak by volejbalisté Zlína ve vyřazovacích bojích dopadli, se už ale nikdy nedozví. Fatra má v polovině března po sezoně. Dohrána nebyla ani základní část, kterou v předstihu ovládlo Karlovarsko. Moravané obsadili desátou příčku.

Extraligové tituly nebudou letos uděleny, jinak platí pořadí ke dni ukončení. O sestupujících a postupujících rozhodne sportovně technická komise svazu ve spolupráci se zástupci jednotlivých soutěží.

Rozhodnutí o ukončení doporučilo vedení mužské i ženské extraligy vzhledem ke komplikacím s omezeními, se kterými se týmy musejí vypořádat. Patří k nim zejména uzavření některých hal, nemožnost společného tréninku nebo specifická situace s hráči cizí státní příslušnosti.

„Bohužel nařízení jsou taková, že nyní můžeme jenom čekat. Uvidíme za deset dní, jak se situace vyvine a co bude dál,“ uvedl Obdržálek.

Jelikož zlínským volejbalistům končí smlouvy až na konci května, mohou po skončení stavu nouze ještě trénovat. Ukončení sezony ale zkomplikovalo situaci činovníkům Fatry, kteří už nyní řeší složení týmu pro příští ročník. „Situace kolem koronaviru přišla nevhod. Přerušila nám jednání s hráči,“ přiznává Obdržálek.

„S některými kluky jsme předběžně domluvení, s jinými budeme dál rokovat,“ dodává.