Trenér Kvapil ani fanoušci nepochybují, že znovu bude základní stavebním kamenem, neprůstřelnou zdí, bezchybnou oporou. Klíčová postava výrazně omlazeného moravského týmu se před startem nového ročníku cítí dobře. Věk necítí, formu ladí na úvodní bitvu se Spartou.

„Na konec kariéry nemyslím. V osobním životě to funguje, po zdravotní stránce taky žádné problémy nemám, ani motivace mě neschází, takže ještě nějaký rok vydržím,“ uklidňuje fanoušky Michajlovič.

Už vyhlížíte start nové sezony?

Na začátek se samozřejmě těším. Je to moje devátá nebo dokonce desátá sezona v superlize. Ani to nepočítám. Je hrozné, jak rychle to letí. Naposledy jsme pořádný ligový zápas hráli v březnu. I když v sezoně to zase bude každoroční stereotyp, všichni se se moc těší. Pauza přece jenom byla dlouhá.

Co očekáváte od nadcházejícího ročníku?

Doufám, že výsledky budou minimálně stejné jako minulý rok. Snad si udržím výkonnost a i forma se mě bude držet. Věřím, že budu i nadále platný pro tým a předvedu ještě něco navíc.

Tým se hodně změnil, omladil. Jaká je jeho aktuální síla?

Je pravda, že hodně zkušených kluků skončilo a do týmu přišlo dost mladých a dravějších hráčů. Bude to jiné, ale všichni se zapracovali do základní sestavy. Mají místo v prvních třech lajnách. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat a fungovat. Příprava byla kvalitní, snad ji potvrdíme i v mistrovských zápasech.

Kolik času budete potřebovat na sehrání?

Ještě pár týdnů potrvá, než si to všechno sedne. Sice jsme odehráli pár přípravných zápasů, ale ostré utkání je něco jiného. Budeme pod tlakem, soupeři budou těžší. Jsem v očekávání, jak to bude vypadat.

Změnilo se v kabině hodně věcí?

Sice přišli mladí kluci, ale hierarchie zůstala stejná. S Lukášem Petříkem, Michalem Nagyem nebo Petrem Kittelem patřím mezi nejstarší hráče. Trenér se s námi radí, ale to neznamená, že mladší kluky nebereme vážně. Naopak, do kabiny zapadli velmi dobře. Parta je dobrá, žádné skupinky v týmu nejsou. Myslím, že chemie funguje, ale záleží hlavně na tom, jak to bude vypadat na hřišti.

Jak důležité bylo, že ve funkci setrval trenér Kvapil?

Michal Kvapil je dobrý terén. Má výborný lidský přístup. Je sním skvělá domluva. Co si řekneme, to platí. Žádné problémy nemáme. I mladší kluci ho berou, u všech má respekt. Navíc v minulé sezoně byl nováčkem. Měl to těžké. Možná ani nevěděl, do čeho jde. Teď už je zkušenější, co že je velké plus.

Co vám ukázala letní příprava?

Určitě byla kvalitní. Kondiční trenér Martin Hála měl všechny tréninky výborně připravené. Byly náročné, ale některé i dělané zábavnou formou. S kluky jsme se i pobavili. Hlavní bylo, že jsme do plavkové sezony shodili nějaké kilo. (úsměv) Nutit do tréninků jsem se nijak nemusel. Samozřejmě pro gólmana je letní příprava nejhorší, ale pracoval jsem i na jiných věcech.

Jak moc vám pomohl postup v poháru z prvního místa?

Nejprve jsme měli dva slabší soupeře. Havířov i Znojmo jsme porazili s přehledem. Rozdíl v kvalitě byl někde jinde. S Ostravou jsme hráli o první místo. Utkání jsme zvládli, ale co jsme se pak bavili, soupeř nebyl v plné sestavě, chybělo mu hodně obránců, takže výsledek byl trochu zkreslený.

Berete pohár vážně?

Pohár už od prvního zápasu sezonu bereme vážně. Pavouk je pro nás docela příznivý, z favoritů můžeme narazit pouze na Střešovice. Uvidíme, koho chytneme. Ale nevidím důvod, proč bychom nemohli postoupit třeba do finále. Motivaci každopádně máme.

Sezonu v neděli začínáte doma se Spartou. Jaký je to soupeř?

Se Spartou se mi v poslední době moc nedařilo. Je to kvalitní a velmi dobře připravený tým, který má vyrovnané všechny tři lajny. Hodně silný soupeř. V posledních letech šla Sparta hodně nahoru. Dvakrát po sobě hrála semifinále. I když někdo odešel, další přišel. Podle mě má Sparta jeden z nejsilnějších týmů v lize. Společně s Chodovem, Vítkovicemi a Mladou Boleslaví bude bojovat o nejvyšší příčky.

Sledoval jste dění v jiných klubech? Kdo je favoritem na titul?

Favority už jsem zmínil. V top trojce stoprocentně bude Chodov, Boleslav a Vítkovice. Šlapat na paty jim stoprocentně bude Sparta. Ostatní pořadí je těžké tipovat. I když nevím, jaké představy o ambicích má naše vedení, naším cílem je postup do play-off a v něm se chceme poprat o co nejlepší výsledek. V posledních letech jsme vypadli ve čtvrtfinále 0:4 a 1:4 na zápasy. Letos to chceme trochu změnit a vylepšit.