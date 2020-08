O osmičku nejlepších týmů se svěřenci Romana Macka ucházeli také uplynulou sezonu. Vzhledem k pandemii koronaviru však nebyla dohrána ani základní část.

„Konec ročníku byl hořký. Měli jsme na to, abychom v předkole uhráli kvalitní výsledky. Poslední kola nám vyšla, forma stoupala. Mohlo to dopadnout všelijak. Byli jsme natěšeni,“ nechal se slyšet Navláčil, který by se svým týmem vstupoval do předkola z desátého místa.

O místenku do play-off by po nedávném konci Michala Čechmánka měli zabojovat mladší hráči.

„Kluci jako Dan Čech, Kuba Motyčka nebo Jirka Adamec v základní sestavě nastupovali už minulou sezonu. Jsou vyhraní. Na místo Michala se posune Kuba Varous,“ neobává se o kvalitu týmu.

Odchod někdejší opory Fatry příliš komentovat nechtěl. „Michal se rozhodl, jak rozhodl, nikdo mu to nezazlívá. Musíme věřit v sílu kolektivu. Jsme dobrá parta. Když budeme bojovat jeden za druhého, tak nám to přinese ovoce.“

Volejbalisté Zlína se na novou sezonu připravují od posledního červencového dne.

„Je mnohem náročnější než v předchozích letech, jelikož začínáme snad o měsíc dříve. Jsme však profesionálové. Soupeři v lize to mají stejné. Na druhou stranu to může být výhoda. Dříve jsme přípravu měli dlouhou. Pokaždé jsme se nemohli dočkat prvního zápasu,“ říká Navláčil.

Během nezbytné přípravy nejhůře skousává pobyt na atletickém stadionu. „Tuto část moc rád nemám. Musím to přežít. Nejvíce mi dává zabrat běhání,“ směje se devětadvacetiletý blokař.

Atletický stadion a posilovnu v průběhu necelých dvou měsíců proloží přípravné zápasy. Hned tři turnaje byly naplánovány na antuku. Ten první volejbalisté Zlína odehráli v Chlumci nad Cidlinou, kde obsadili páté místo. Další odehrají v Kojetíně a Bojkovicích.

„Je to pro nás letní zpestření. Patříme však na palubovku, do haly se každý těší,“ dodává Navláčil.