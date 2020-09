„Koňské pólo je v naší zemi stále v plenkách, neboť kromě nás v tuzemsku funguje ještě dalších pět organizací – jedna na Moravě a čtyři v okolí Prahy,“ upřesnil.

Regionální klub má aktuálně čtyři členy, což umožňuje vytvořit tým, jenž se může účastnit turnajů. Oficiální soutěže u nás ale ještě nejsou organizovány. A tak se Slušovičtí letos zúčastnili tří akcí – pólo akademií v Česku a na Slovensku.

„Stále sbíráme především zkušenosti. Vítězí láska ke hře a ke koním,“ nedělá si velkou hlavu z trofejí Palas. „Cílem našeho klubu je totiž rozvíjet tento krásný sport a pomáhat tím zachovat ve společnosti tak úžasné zvíře, jakým je kůň…“

I proto se slušovický Polo club nebrání příchodu nových členů.

„Dveře máme otevřené pro všechny. K dispozici aktuálně máme pět koní, vyzkoušet pólo si proto může každý. Celoročně trénujeme v zázemí slušovického dostihového areálu,“ upřesnil předseda.

Soutěžní sezona koňského póla kopíruje pěkné počasí. „Nejvíce turnajů probíhá od dubna do října. Nyní naše koně dostanou více volnosti a odpočinku, stejně jako i my hráči. Opět do přípravy se všichni obujeme s novým rokem,“ dívá se do kalendáře Palas.

A jaké ambice má mladý slušovický klub? „Zatím nesníme o vavřínech, třebaže každý rád vyhrává. Prvotní bude vytvořit širokou základnu, počínaje mládežníky. Základem ale vždy bude především láska ke koním a absolutní zapálení k této kolektivní hře,“ zopakoval nadšený pólista.

Veřejnost přitom má tento sport spojen především s populárním filmem Pretty Women.

„Je to hra gentlemanů, společenská událost, pěkná podívaná ve společnosti krásných a úžasných koní. Já coby bývalý dostihový jezdec měl vůči tomuto sportu na začátku předsudky, ale s odstupem času jsem šťastný, že mě manželka před lety na tuto cestu navedla,“ dodal s úsměvem Libor Palas.