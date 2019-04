„Popravdě vůbec neřeším a nesleduji statistiky, ale za tuto metu bych byl rád. Určitě je mým hlavním cílem opět vyhrát, zvláště na domácích tratích,“ přiznává 34letý Kostka, jenž kromě Kopné má v této sezoně v plánu i domácí Barum Rally.

„Loni nám to nevyšlo, tak snad si letos spravím náladu. Ale Barumka je pořád daleko,“ pousmál se zlínský pilot.

Do boje navíc vyrukujete s jedním ze tří vozů WRC – Fordem Fiesta RS. Proč právě tato volba? Neponecháváte nic náhodě?

Plním si svůj sen, tedy startovat s nejnovější specifikací WRC. Velký dík patří Mirkovi Houšťovi, neboť je velmi složité mimo závody MS zajistit tento vůz a jemu se to od stáje M-sport prostřednictvím Fina Janne Tuohina podařilo. Jen je škoda, že Mirek není zdravotně fit, a tak místo něj usedne na místě spolujezdce můj tradiční navigátor Ladislav Kučera.

Jak tedy vypadá příprava?

V rychlých autech díky testovacím povinnostem sedím docela často, ale v tomto závodním jsem byl až při včerejším testování, které k nám z Anglie bylo totiž dovezeno teprve v pondělí a nastaveno dle mých představ ve středu. Už předtím jsem se ale musel pod dohledem inženýrů týmu dva dny studovat a učit.

Je náročné řídit vůz poslední specifikace WRC?

Řídit tento vůz plné elektroniky, kdy mimo jiné jen na volantu je 14 tlačítek, není složité, ale musel jsem si osvojit mnoho postupů a kroků. Nechci být totiž během závodu zaskočen. Řídit nejnovější WRCéčko je vrchol mé rallyové závodní kariéry, uvidím až v závodě, jak je rychlé.

Patří mezi nejsložitější auta, která jste řídil?

Asi ano. Ale podobně elektronikou nabušený auta s řadou aktivních podpor najdete i na okruhových závodech, proto mě to až tolik nepřekvapilo.

Loni jste vyhrál stylem start – cíl. Dá se očekávat stejně spanilá jízda?

Cílem je vítězství, ale pojedu zodpovědně a opatrně, aby se s autem nic nestalo, tomu podřídím vše. I tak ale věřím, že budeme hodně rychlí. (úsměv)

Co říkáte na konkurenci a tratě?

Popravdě jsem ani neměl moc času sledovat, kdo a v čem jede, věnoval jsem se hlavně shánění vozu. Každopádně určitě pojede téměř kompletní regionální rallyová špička. A tratě? Ty budeme najíždět v pátek, ale jsou stejné jako loni, už je znám téměř poslepu…

První prognózy rosniček slibují déšť. Vadí vám to?

Mám rád vodu, ale když nebude, jen dobře pro fanoušky.

Už máte svůj další motoristický program?

Věnuji se především testování na okruzích a jsem instruktorem pro zájemce rallye, tyto činnosti mě naplňují. Závodění je už spíše koníčkem, rád bych absolvoval Barumku, to je tradice.

Co by se muselo stát, aby Tomáš Kostka absolvoval celý rallyový šampionát?

To se už nestane. Není to vyloučené, ale už popravdě nechci. Žere to moc času a peněz. V tuto chvíli se vždy snažím startovat jen na dvou domácích podnicích.