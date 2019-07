Zkušený čtyřiatřicetiletý pilot usedne do oblíbené Fabie R5, hájit bude týmové barvy svého švagra, legendárního Romana Kresty, který zapůjčil rodinnému příslušníkovi jeden ze svých vozů. „Jsem rád, že jsme se dohodli, protože z hlediska financí je to vždycky hodně náročné,“ říká Kostka, který letos v Trnavě absolvoval také společné mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice.

S jakými ambice se postavíte na start slavného závodu?

Těžko říct. Já vůbec nevím, jak jsou na tom ostatní jezdci. Je jasné, že továrna bude strašně rychlá. O zbytku startovního pole však nemám vůbec představu. Já udělám všechno proto, abych bojoval o bednu. Uvidíme, na co to bude stačit.

Máte už nastudovaný itinerář trati?

Teprve dneska (v úterý – pozn. red.) jsem se díval na rozpis. Jsou to většinou věci, které známe. Akorát ještě nevíme, kudy přesně tratě povedou. To je ale vždycky naše výhoda, že místní erzety známe. Nejsme tady poprvé. Na druhé straně kluci, co pravidelně jezdí v Česku, tady taky jeli minimálně desetkrát nebo patnáctkrát, takže to moc velká výhoda nebude.

Jak se těšíte na spolupráci se švagrem Romanem Krestou?

My jsme byli domluvení už loni, ale před rokem to shořelo na financích. Letos jsme se tomu začali věnovat trošku dřív. Já jsem vždycky chtěl jet Barumku s Romanovým autem. Možnost konečně byla až letos.

Musel jste čekat, až bude mít volné auto?

V tom problém není. On je schopný auto obstarat prioritně. Jedno jeho auto jsem řídil už loni na Mikuláš rally. Letos se těším. On má auta dobře nachystaná.

Budete vůz testovat na nějakém jiném závodě?

Ne ne. Žádný jiný závod nepojedu. Chtěl bych mít ale nějaký testovací program, protože letos jsem v těch rallyeových autech nic moc nenajezdil. Uvidíme, jak to bude v těch posledních třech týdnech před Barumkou.

Na Barum Rally jste celkem startoval jedenáctkrát, třikrát jste skončil na bedně. Na který ročník nejradši vzpomínáte?

Je pravda, že v roce 2016 jsem ve Zlíně obsadil druhé místo, ale nejradši vzpomínám na rok 2012, kdy tady panovaly fakt těžké podmínky, a my jsme vybojovali třetí místo. Byla to moje první bedna, proto si ji považuji a byla pro mě nejvíc cenná.

V kariéře jste vystřídal spoustu vozů různých značek. Které se vám řídilo nejlépe?

Těžko říct. Auta za poslední roky prošla velkým vývojem. Nejlíp se mi jede s Fabií R5, se kterou jsem na testech i v závodech absolvoval nejvíce kilometrů. Je to moje srdeční záležitost.

Jak moc vás mrzí, že jste ve Zlíně nestartoval loni?

Byla to velká škoda. Loni jsem se věděl až týden před uzávěrkou přihlášek že nepojedu. Taky jsme se na závod připravovali, ale to tak někdy prostě je, že to nevyjde.

Letos jste si na sprintu Kopná připsal jubilejní padesátý start v rallye. Vzpomínat na něj ale nebude v dobrém, že?

To ne. Hned dva kilometry po startu betonový předěl. Panely nebyly asi dost upevněné a poškodil jsem si levý zadní ráfek. Pokračoval jsem asi další dva kilometry, ale nadělalo to dost škody. Vyšlo to asi na tisíc euro. (úsměv)

Hrálo to nějakou roli při účasti na letošní Barumce?

Víceméně žádnou. Já jsem tu Barumku chtěl jet. Kopná byla mimo závod ve Zlíně.

Nedávno jste se v Trnavě po boku elitních tuzemských závodníků zúčastnil společného mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Jak účast na akci hodnotíte?

Silniční cyklistiku mám strašně rád. Denně na kole strávím kolem tří až čtyř hodin. V okolí Zlína toho najezdím opravdu v hodně. V minulosti jsem si zkusil pár závodů, ten poslední v Trnavě byl ale můj nejhorší zážitek na kole. Prvních patnáct kilometrů se jelo v průměru přes šedesát kilometrů v hodině, což bylo peklo.

Souhlasíte tedy s názorem, že jednoetapové závody jsou pořádně ostré?

Určitě. Na Slovensku navíc hned na začátku došlo ke kolizi. Ještě před ostrým startem, když za zaváděcím autem bylo zúžení, celý balík do toho vletěl. Já jsem taky bohužel jednoho jezdce shodil na zem. Moje chyba to nebyla, ale bylo strašně těžké se potom dopátrat nějaké skupince, která byla ujetá. Já jsem odšlapal první hodinu a půl, potom jsem se šel dívat na kamaráda, který mi dělá i tréninkové věci. Nebyla žádná šance to nějak dohonit. Já dělám cyklistiku jenom pro radost, ale tady to s radostí nemělo nic společného. (úsměv)

Kolikátý to byl váš start na mistrovství republiky?

Druhý. Předtím jsem startoval v Kyjově.

Plánujete účast i na jiných závodech?

Já se vždycky ještě svezu na nějakém kritériu, třeba v brně na okruhu. Ale to se letos koná těsně před Barumkou, takže radši počkám, co bude po zlínském závodě, protože kdybych lehl, bylo by to špatné. Letos už jsem jeden rám zlomil, to mi stačilo. (úsměv)

Kde vás mohou fanoušci potkat na kole?

Já mám rád kopce, takže každou část dne trávím na Hostýnských vrších. Tam je klid, není tam žádný provoz. Po městě se vůbec nemotám, to je fakt o držku.

Tour de France sledujete?

Jo. Byl jsem se tam i podívat. Letos mi to ale nevyšlo. Giro však mám objeté jako divák. Cyklistika to je moje. To mě baví. Letos myslím, že vyhraje Egan Bernal, ale moc jistý si nejsem.