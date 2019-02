Zandvoort, Nizozemí - Hodně kuriózní problém stál za odstoupením Tomáše Kostky ze čtvrtého podniku letošní okruhové série cestovních vozů DTM, která svým čtvrtým dílem pokračovala v Holandsku. Zlínský pilot na okruhu v Zandvoortu již podruhé v řadě nedojel do cíle, když za jeho odstoupením stály především potíže s anatomickou sedačkou.

Pilot Tomáš Kostka. | Foto: Archiv

„Uznávám, že to zní kuriózně, ale výplň sedáku se v extrémním nasazení jakoby propadala a já jsem špatně viděl ven. Co je ale horší, nemohl jsem přesně ovládat pedály,“ líčil smutně Tomáš Kostka. „Když člověk letí dvě stě šedesát na horizont a nemůže ubrat z plného plynu, je to dost krkolomná situace. Po druhém pit-stopu jsem ještě zkusil znovu vyjet, ale bylo to nebezpečné nejen pro mě, ale i pro ostatní, a tak jsem raději odstoupil,“ dodal zlínský pilot, kterého však zastavily i další technické problémy.

„Bohužel se naplnily moje obavy a hlavně zadní pneumatiky začaly hodně brzy ubývat a klouzaly. Patrné to bylo již po třech okruzích. O drsný holandský asfalt se gumy vyloženě frézovaly a nepomohla ani jejich plánovaná výměna už po jedenáctém kole,“ posteskl si Kostka. Problémy s brzdami měl přitom už v předchozí kvalifikaci, tu však zvládl nejlépe ze všech pilotů disponujících dva roky starými evolucemi.

Povedl se mu i samotný ostrý start, posunul se o kus dopředu a držel solidní pozici v polovině druhé desítky startovního pole. Pak však přišly již výše popsané trable, které učinily jezdci stáje KOLLES Futurecom-BRT čáru přes rozpočet. „Šestnácté místo v kvalifikaci bylo maximem možného. Věřil jsem, že na podobný úspěch budeme schopni navázat i v následujícím závodě, ale v náročných podmínkách jsme vydrželi pouze do poloviny,“ posteskl si Kostka.

Příští týden si může vylepšit reputaci na německém Oscherslebenu.

(rš)