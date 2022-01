„Podcenění soupeře nám zlomilo vaz. Od první minuty jsem s kolegou cítil, že zápas nedopadne dobře,“ přiznal po utkání hodně zklamaný a zlomený trenér Zlína Ivo Vávra, jemuž se na přelomu roku intenzivní prací podařilo tým nastartovat a udělat sérii zajímavých výsledků, úspěchů.

„Bohužel nasazení a morálně volné vlastnosti byly v sobotu ve Stupavě u mých holek na nule,“ klopil oči kouč.

Jeho tým i přesto držel s domácími výsledkově krok do 51. minuty, přičemž Stupava během toho času přišla hned o dvě vyloučené hráčky. „Drželi jsme se ve hře díky lepší herní kvalitě našich hráček. Ovšem ani to na nejhorší celek, pokud se nehraje týmově a s patřičným nasazením, nestačí!“

Mazák Jurka s týmem na házenkářské Euro necestoval. Proč? Prozradil novinu!

Poslední celek v samém závěru prokázal větší touhu po úspěchu a body doslova vydřel. „Poprvé ve své kariéře jsem si po utkání plácl s hráčkami soupeře, které předvedly přesně to, co do svých svěřenkyň požaduji sám – daly do hry srdce, odhodlání, nebály se pro úspěch na palubovce ´umřít´,“ ocenil Vávra a viděl největší rozdíl mezi oběma celky na stupavské palubovce. „Bylo to de javi s Hodonínem, což jsem už nikdy nechtěl zažít!“

Nečekanou porážku bere jako ostudu nejen týmu, ale i svou. Reakce bude v příštích dnech adekvátní. „Pokud se holky z toho všeho neponaučí, nemohou pomýšlet na dlouhodobější úspěch. Hovořit o pokutách a jiných restrikcích nechci, ale určitě upravím tréninkový proces, podmínky, jak budeme fungovat dál. Opravdu již nic podobného, jako ve Stupavě, nechci zažít. A pevně věřím, že ne ani mé svěřenkyně,“ dodal odhodlaně Ivo Vávra.

STUPAVA – PSG ZLÍN 29:25 (12:13)

Nejvíce branek: Kovácsová 6, Bahorecová 6, Schwarzová 4 – Daňková 8/1, L. Sekulová 3, Herbočková 3. Rozhodčí: Gabriš, Veselka. Sedmimetrové hody: 2/2 – 5/1. Vyloučení: 7:7. ČK: Jagodičová, I. Michalcová (obě Stupava).

Další výsledky 14. kola: Hodonín – Michalovce 20:31 (7:16), Chorzów – Most 30:39 (14:21), Olomouc – Plzeň 20:20 (10:11), Šaľa – Písek 35:23 (18:12), Kynžvart – Dun. Streda odloženo.