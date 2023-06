Na trati dlouhé 77,5 kilometru, rozložené do 3 okruhů, dosáhl času 2:04:54. Druhou příčku obsadil se ztrátou 1 minuty a 57 sekund Stanislav Prokeš (Cyklokramo Suchdol nad Odrou), třetí byl další cyklista FORCE KCK Zlín Ivo Odvárka.

,,Závod, který padesátníci jeli společně se čtyřicátníky, juniory a kadety, jsem bral jako přípravu na silniční mistrovství republiky Masters. V okolí Krnova jsem se snažil jet aktivně a pokoušel jsem se o nástupy. V polovině druhého okruhu se mi podařilo se čtyřicátníkem Petrem Zatloukalem a juniorem Ksawierem Garnekem odjet všem soupeřům. Poté jsme na čele v tomto složení jeli společně až téměř do cíle. V posledním kopci před cílem mi však Zatloukal i Garnek ujeli, nicméně první příčku mezi padesátníky jsem bez problémů uhájil,“ upozornil Roman Kuzubík.

V Krnově se zviditelnili i další reprezentanti FORCE KCK Zlín. Ladislav Pelc vyhrál kategorii šedesátníků, Vladimír Baťa vybojoval v mužské kategorii nad 66 let třetí místo, Zdeněk Orner mezi nimi skončil čtvrtý, Kamil Hastík dojel v kategorii čtyřicátníků jedenáctý a David Chovanec skončil v hlavní kategorii mužů do 29 let dvanáctý.

Ve Slezském poháru se konal ještě jeden závod. Také v něm byli díky Davidovi Chovancovi cyklisté FORCE KCK Zlín úspěšní. Chovanec vyhrál v hlavní mužské kategorii časovku ve Velké ceně Racingu Olešná. Na obrátkové trati mezi Morávkou, parkovištěm u památníku Tří partyzánů, zastávkou Bebek a zpět, zajel čas 26:16. Stříbrný byl Jan Šik z Čeladné, který měl ztrátu 30 sekund, třetí skončil Lukáš Mniszak (CK Feso Petřvald, 27:54).