Posádka Nikolaj Grayzin - Konstantin Aleksandrov na voze Volkswagen Polo Gti R5 dominovala od startu do cíle a v cíli měla více jak tři čtvrtě minutový náskok. „Z vítězství máme pochopitelně velkou radost. Pro nás to bylo důležité rozjetí před soutěží mistrovství světa v Chorvatsku,“ připomněl hlavní cíl účasti mladý pilot z východu.

Pilot vozu Volkswagen Polo potvrdil svou dominanci faktem, že ovládl osm z deseti měřených úseků! „Zdejší rychlé tratě nám připomněly Barum rally, na které jsme v minulosti už startovali. Svým způsobem jsme tedy zakončili nedodělanou práci z této soutěže,“ pousmál se Nikolaj Grayzin, jenž věří, že na Valašsku není naposledy. „Na Barumku bych se ale rád vrátil. Valašská rally byla moc hezká. Jsou tu pěkné tratě s rychlými ale i úzkými úseky. Nenajeli jsme sice moc kilometrů, ale rychlostní zkoušky byly náročné a pokud je celé české mistrovství takové, tak to zde není lehké,“ smekl absolutní vítěz.

Velký boj se naopak sváděl o druhou příčku mezi českými posádkami, kde nakonec také slavil největší favorit – ještě loni tovární polit Škody Motorsport Jan Kopecký. Přímého konkurenta v boji o český titul Filipa Mareše po sobotní chybě opět dostal za sebe až v předposlední rychlostní zkoušce a nakonec jej porazil o necelé čtyři vteřiny.

Kopecký přiznal, že po sobotních problémech se přestal soustředit na souboj s ruským sokem a zaměřil se na české soupeře a zejména Mareše. „Nemělo smysl se hnát za Nikolajem, byl prostě nejrychlejší. Momentálně na něj nemáme, takže jsme se soustředili na boj s Filipem, abychom ho přeskočili," uvedl Kopecký.

„Skvělá zpráva pro český motorsport je, že tu jsou dva mladí kluci, kteří se s tím nemažou a dokáží zajet skvělé dílčí výsledky. Pak přijde konzistentnost a předpokládám, že se časem zapojí do soubojů o první místo," ocenil bývalý tovární pilot Škody Motorsport výkony Stříteského a pátého Erika Caise. „Je to výborný start do sezony,“ pochvaloval si sedminásobný český mistr.

Mareš byl se startem sezony spokojený, přiznal ale, že jej prohraný souboj s Kopeckým mrzí. „Nebudu lhát, že bych nějak jásal, protože nám druhé místo uteklo o kousek. Určitě jsme měli na to ty čtyři vteřiny najít. Na druhou stranu, takhle blízko jsme nikdy nebyli, takže jsme spokojení, že je vidět posun kupředu. Chceme tedy na tomto dál pracovat, a pokud možno i dostat se před Honzu, ale to je běh na dlouhou trať," řekl Mareš.

Velkou radost přitom měl z nepopulární bramborové medaile Dominik Stříteský. Kelčský mladík vypálil rybník mnohem zkušenějším pilotům. Včetně úřadujícího mistra Václava Pecha, jehož vyřadilo ze závodu poškozené kolo ze samého úvodu soutěže.

„Letošní Valaška nás překvapila opravdu hodně. Počítali jsme s výsledkem okolo hranice první desítky, ale nakonec jsme v cíli na čtvrtém místě absolutně a třetí v rámci domácího mistrovství. To je při prvním startu s novým autem něco neskutečného,“ rozplýval se v cíli 21letý pilot.

„Dnešek nám s výjimkou Poličné docela sedl. Tato zkouška je tak náročná, že mi chybí zkušenosti, abych tam byl víc konkurenceschopný. Nemyslím, že by na mě tento výsledek kladl větší tlak. Celý letošní rok máme postaven na získávání zkušeností a najetí potřebných kilometrů, abychom byli schopni o tyto pozice bojovat častěji v příštím roce. Možná i to je ten důvod tohoto výsledku, že si nemusíme žádný tlak připouštět,“ dodal Dominik Stříteský.

Spokojen s pátým místem byl i fryštácký Erik Cais: „V neděli to bylo rozhodně lepší, asi mi opravdu pomohl noční odpočinek. Dnes ráno už jsem se cítil lépe a tak jsme se rozhodli pokračovat v soutěži. Nebylo to sice stoprocentní, ale cítil jsem se v autě rozhodně líp než včera. Dokazovaly to i dvě poslední zkoušky, kdy jsem potřeboval 'zlomit' Honzu Černého, což se povedlo. Jelo se tu velké tempo, takže jsem rád, že jsme se dostali do první pětky. Ale závodí se prostě všude, bez ohledu, jestli je to soutěž domácího šampionátu nebo mistrovství Evropy. Navíc tu byla konkurence v podobě Nikolaje a o to víc se jelo. Byl to krásný závod,“ dodal Cais.

Druhým závodem MČR by měla být Rallye Šumava Klatovy druhý květnový víkend.

Konečné pořadí 39. ročníku Valašské rally:

1. Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. (Rus., Volkswagen Polo Gti R5) 1:15:03.3

2. Kopecký Jan / Hloušek Jan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 46.4

3. Mareš Filip / Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 50.1

4. Stříteský D. / Persein Danny (Škoda Fabia R5) + 1:10.3

5. Cais Erik / Žáková J. (Ford Fiesta R5 MkII) + 1:18.9

6. Černý Jan / Černohorský P. (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 1:24.8

7. Jakeš Miroslav / Machů Petr (Škoda Fabia R5) + 1:33.3

8. von Thurn und Taxis A. / Ettel Bernhard (Něm., Škoda Fabia Rally2 Evo) + 3:36.3

9. Cvrček V. / Prokorát T. (Škoda Fabia R5) + 4:05.9

10. Kotarba Łukasz / Kotarba Tomasz (Pol., Citroën C3 R5) + 4:07.9

11. Odložilík R. / Tureček Martin (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 4:13.8

Průběžné pořadí Sonax MČR: 1. Kopecký 57, 2. Mareš 51, 3. Stříteský 33.