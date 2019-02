ZLÍN - Především na odpočinek myslí po víkendové Barum rally Zlín čtvrtý muž absolutního pořadí Roman Kresta. Přestože rodák z Trnavy na Zlínsku neobhájil loňské prvenství, vedení jeho týmu bylo s jeho výkonem natolik spokojeno, že už se předběžně dohodlo na další spolupráci.

Roman Kresta zdraví diváky. | Foto: DENÍK

Luhačovický pilot si o víkendu zkusil své. Nejprve jej postihla viróza, aby hned na druhém měřeném úseku jej připravil o šanci na vítězství defekt. I přes nepřízeň se dokázal prokousat ze 73. místa na nepopulární bramborovou příčku. „Měl teplotu, špatně se mu dýchalo. V sobotu jsme se rozhodovali, jestli ho nestáhneme z rally. Po prvním průjezdu Pindulou to vypadalo na konec. Ale Roman nechtěl zklamat diváky, nás ani další partnery. Za jeho pečlivou léčbu patří dík zlínskému lékaři Hlůškovi,“ upřesnil Petr Chytka, výkonný ředitel Tescomy, titulárního partnera týmu.

Třebaže Kresta nevystoupil na „bednu“, sám jezdec byl se stíhací jízdou spokojen. „Nic podobného jsem nezažil. Více než na čtvrté místo to opravdu letos nešlo,“ pokrčil smířlivě rameny 31letý pilot, kterého kupředu hnali hlavně fanoušci. „Když vidíte transparenty s nápisy ,Ty jsi náš hrdina', to skutečně potěší. Fandové byli fantastičtí, mé díky patří všem, kteří mi drželi palce,“ dodal Roman Kresta, jenž vedle nadšení diváků sklidil i vysoké hodnocení svého manažera Antonína Charouze: „Roman zaslouží velkou pochvalu, jel bezvadně.“

Spokojenost panovala rovněž v hlavním táboře Tescoma rally teamu. „Majitelé firmy osobně poděkovali Romanu za vynikající výkon na trati i bezvadnou prezentaci naší značky. Říct, jak konkrétní bude naše účast v Romanově kariéře, je brzy, nicméně už nyní je jasné, že spolupráce bude pokračovat,“ potvrdil Chytka.

Roman Kresta byl v cíli hodně unavený, a když z něj 'spadlo' závodnické nasazení, vrátila se mu silná bolest v krku. „Teď si pořádně odpočinu a dám se dohromady,“ přeje si závodník. „V autě mohlo být kolem sedmdesáti stupňů Celsia, mezi erzetami zase po otevření dveří zasvištěl průvan, já v kuse zpocený… Ale stálo to za to. Byla to jedna z největších soutěží mé kariéry,“ přiznal Kresta.

O svém dalším závodnickém osudu nepřemýšlí. „Tento rok bych už nic jet neměl. V těchto dnech ovšem vrcholí přípravy na novou sezonu, ve které bych mohl jet kompletní český šampionát,“ naznačil Roman Kresta.