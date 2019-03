„Sestup Zlína? Bojím se na to pomyslet, ale takový scénář si nepřipouštím,“ konstatovala po utkání nejlepší střelkyně domácího výběru Monika Kříčková, kdy ale ani čtyři její trefy nepřinesly s Hanačkami spásu (26:32). „Pořád pevně věřím, že máme dostatečně kvalitní a silný tým, jenž nebude mít problémy se záchranou!“

Po slibném výkonu v Šaľe a podzimní výhře na Hané jste byly favoritky. Proč jste zápas nezvládly?

Netuším, o to více jsem zklamaná. Přitom jsme byly tolik nahecované, chtěly jsme potvrdit výhru z Olomouce, ovšem hned ze startu jsme si je nechaly utéct. Jeden trhák střídal druhý, moc jsme v rozehrávce chybovaly, samy nabízely soupeři góly. To nám zlomilo vaz.

Soupeř vás prakticky porazil trháky…

Cítila jsem, že mnoho míčů jsme ztratily po faulech soupeře, které ale sudí nepískali. Připustili mnohem tvrdší hru, než jsme čekaly. Každopádně to je naše chyba, měly jsme se dříve přizpůsobit trendu.

V čem byly poslední vzájemné duely rozdílné?

V Olomouci jsme více tahaly za jeden provaz, hrály týmově. V sobotu to bylo hodně individuální, navíc jsme se nyní nevyvarovaly technických chyb. Nyní za poločas jsme jich udělaly dvanáct, což je mnohem více než v prvním vítězném zápase na Hané. Tam nám vyšlo téměř vše.

Je šestá prohra z posledních sedmi utkání velkou komplikací ?

Hodně velká, bude totiž velmi těžké do konce základní části někde získat body. Hrajeme třikrát venku, navíc v Mostě, Michalovcích a ve Veselí, s favority na medaile.

Při pohledu na záchranářské boje, kdy máte náskok čtyř bodů na poslední český tým, je situace Zlína vážná?

Není komfortní, ale nestresujeme se. Lámat chleba se bude v play-out. Loni nám vyšlo skvěle, snad to půjde podobně i nyní!

Spoléháte trošku na to?

To úplně asi ne, ale v této fázi soutěže již musíme pořádně zabrat, navíc to budou přímé, vzájemné souboje. Nyní ještě úplně nemusíme, ale pak již nebude čas na opravu.

Před půl rokem jste byly v popředí tabulky, myslely na play-off. Co se za pár měsíců změnilo?

Samy na to hledáme odpověď. Snažíme se pořád stejně, navíc je nás už po zdravotních peripetiích a příchodu posil mnohem více, ale na palubovce nám to nejde.

Je to tedy v hlavě?

Ano. My házenou nezapomněly hrát, umíme ji, před týdnem v Šaľe jsme hrály velmi dobře, ale něco nám chybí, udělat ten poslední krok. Zahazujeme moc vyložených šancí. Asi na nás padla deka. Čím více se blíží play-out, tím více na nás doléhá zodpovědnost a stres. Asi i strach nám svazuje ruce. Když se nám dařilo až příliš jsme čekaly, že to půjde i dál. Když nemáme co ztratit, hrajeme mnohem lépe. Chtělo by to asi nějak vyčistit hlavy, ale nevím jak.

Jste v širší reprezentační nominaci. Potěšilo vás to?

To ano, ale nečekám, že bych byla povolána, ani ode mne to není nyní ideální. Je příjemné, že trenér o mně ví a jsem v širším kádru, ale nyní musím bojovat hlavně pro Zlín.