Andrej Višněvský (Fyzio Step) a Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín) ovládli 8. ročník trailového běhu miomoveRun, který se konal v sobotu 11. května ve Slavičíně.

MiomoveRun ve Slavičíně 2024, Andrej Višněvský, Eva Kučerová. | Foto: Barbora Kepáková

Závod byl zařazený do celoročního seriálu Běhy Zlín 2024, pořádala slavičínská společnost miomoveRUN ve spolupráci se spolkem Běhy Zlín.

Višněvský ve Slavičíně obhajoval prvenství z roku 2022 a 2023. Letos zlínský vytrvalec v hlavním závodě dlouhém 15 kilometrů, zaběhl čas 55:38, druhé místo bral běžec z Malenovic Matěj Beníček (KESBUK), který byl v cíli pomalejší o 1 minutu a 33 sekund, bronzovou pozici obsadil Jiří Červenka (SP Malenovice, 59:25, čtvrtý byl David Maršovský (Čahoun, 1:00:10), pátý skončil Vlastimil Černíček (Supp Store Napajedla, 1:01:34).

,,Od začátku jsem běžel s Matějem Beníčkem na čele a snažil jsem se diktovat tempo. Ve stoupání na 3. kilometru jsem si na první příčce vytvořil menší náskok. Matěj je však v kopcích dobrým běžcem a dlouho se mě držel na dohled zhruba 30 metrů. Až v průběhu 7. kilometru v nejprudším stoupání jsem náskok na první příčce navyšoval,“ upozornil na rozhodující momenty Andrej Višněvský.

,,Nebyl to jednoduchý závod. Všichni běžci v něm podali skvělé výkony. Proto mě obhajoba prvenství na Valašsku z loňského a předloňského roku potěšila,“ pochvaloval v cíli Višněvský.

V 15kilometrovém závodě žen Eva Kučerová vybojovala prvenství za čas 1:10:05, stříbrná Mária Sýkorová z Vizovic (Sykora running) na ni v cíli ztrácela 1 minutu a 32 sekund, bronz brala za čas 1:15:40 Jana Žaludková ze Zlína hájící barvy týmu SP Malenovice, čtvrtá doběhla Jana Moravcová (TJ Sokol Vizovice, 1:22:25), páté místo obsadila Tereza Maršalíková (STG Zlín, 1:23:24).

,,Ještě ráno před startem jsem zvažovala, jestli se závodu zúčastním. Poslední 2 týdny mě trápí svalové zranění a také páteční trénink jsem musela kvůli bolestem lýtka předčasně ukončit,“ svěřila se Eva Kučerová.

Tu nakonec přesvědčil manžel Honza, aby to na Valašsku zkusila.

,,Říkal mi, když to nepůjde, tak ať ze závodu odstoupím. Bohužel hned na začátku v prvním stoupání jsem špatně došlápla a byla jsem rozhodnuta pro silnou bolest v lýtku v závodě skončit,“ prozradila Kučerová.

V následujícím krátkém seběhu se jí ale podařilo sval protáhnout a tak překvapivě bez bolesti pokračovala dál.

,,V dalším stoupání po asfaltové silnici jsem se mezi ženami probojovala zpět do čela. Ve zbytku závodu jsem si pečlivě hlídala terén pod nohama, abych znovu špatně nedošlápla. To se mi na konci moc nedařilo a do cíle jsem jenom doklusala,“ přiznala vytrvalkyně z Lukova.

Nová zkrácená trať ve Slavičíně se jí líbila.

,,Hlavně proto, že na ní přibyly pasáže v lese v chládku a víc se běželo po silnici, což mi vyhovuje,“ chválí pořadatele Kučerová.

Ženská vítězka do Slavičína přijela s 5letým synem Honzíkem.

,,Ten byl jako milovník dinosaurů nadšený tetováním a malováním na obličej s motivem dinosaura. A v odpoledním programu v dětském běhu Honzík dokonce vybojoval své první umístění v kariéře na bedně,“ odjížděla z Valašska spokojená Eva Kučerová.

Ve Slavičíně se konal také 7,5 kilometru dlouhý závod. Ten vyhrál v čase 30:52 Tomáš Janek, před Tomášem Pláškem (Rokytenský hrb, 30:53), třetí byl Štěpán Veselý (OB Luhačovice, 32:30).

V závodě žen zvítězila Jana Otavová (Slawex runners, 36:38), před týmovou kolegyní Helenou Chromekovou (36:39), bronzová skončila Petra Petrasová (36:45).

V letošním slavičínském miomoveRun se oba závody běžely na upravené trase. Závody byly rozděleny do méně kol, než v minulých letech. Prodloužil se rovinatý úsek na poli a v lese. Zázemí bylo v zámeckém parku.

Do cíle obou závodů v letošním miomoveRun ve Slavičíně doběhlo 118 vytrvalců.

Dalším závodem zařazeným do seriálu Běhy Zlín 2024 bude ve středu 19. června Běh olympijského dne ve Zlíně. Tento závod, který odstartuje v 18 hodin, se poběží na oválu zlínského atletického stadionu Mládeže. Online přihlásit se do něho je možné na stránkách www.behyzlin.cz.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 15 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODĚ MIOMOVERUN VE SLAVIČÍNĚ 2024:

Muži do 39 let: Andrej Višněvský (Fyzio Step) 55:38

Muži do 49 let: David Maršovský (Čahoun) 1:00:10

Muži do 59 let: David Lavička (Ghost Team) 1:05:54

Muži nad 60 let: Dušan Cencinger (SP Malenovice) 1:10:40

Ženy do 39 let: Tereza Maršalíková (STG Malenovice) 1:23:24

Ženy do 49 let: Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín) 1:10:05

Ženy nad 50 let: Šárka Havlíková (Mattoni FreeRun Zlín) 1:24:23

PŘEHLED VÍTĚZŮ VŠECH ROČNÍKŮ V HLAVNÍM ZÁVODĚ MIOMOVERUN (2017 – 2024):

1. ročník 2017 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Libor Trtek (Univerzita Brno) 1:29:51

Jana Orsavová (Zlín) 2:05:13

2. ročník 2018 (Kopanický půlmaraton v Žídkové):

Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:38:10

Lucia Friedlaenderová (Mattoni FreeRun Zlín) 2:01:08

3. ročník 2019 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Jan Kolárik (Edhouse.cz) 1:20:15

Jana Žaludková (Zlín) 1:47:30

4. ročník 2020 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Zdeněk Lasák (Uherský Brod) 1:36:07

Jana Žaludková (Zlín) 1:59:06

5. ročník 2021 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Ondřej Minařík (Valachbajk Team) 1:37:32

Jana Žaludková (Zlín) 1:51:28

6. ročník 2022 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín) 1:32:00

Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:52:24

7. ročník 2023 (miomoveRun ve Slavičíně – 20 kilometrů):

Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín) 1:29:23

Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín) 1:58:28

8. ročník (miomoveRun ve Slavičíně – 15 kilometrů):

Andrej Višněvský (Fyzio Step) 55:38

Eva Kučerová (Mattoni FreeRun Zlín) 1:10:05