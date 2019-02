Kučera myslí na MS ve Stockholmu minimálně na čtvrtfinále

Slavičín – Vrchol sezony mají tento týden před sebou stolnětenisoví veteráni. Od včerejška do soboty se totiž ve Stockholmu koná 16. mistrovství světa Masters, jehož se zúčastní i dva zástupci SK Slavičín. V mužské kategorii 60 – 64 let nastoupí Antonín Martinec, ve společnosti mužů 65 – 69 let se prezentoval Jaroslav Kučera.

Světový šampionát se bude ve Švédsku hrát na 150 stolech ve známé hale Ericsson Globe. Mamutího podniku se v osmi mužských a osmi ženských kategoriích zúčastní 3217 stolních tenistů a tenistek z 55 států. Českou republiku bude reprezentovat 84 mužů a 11 žen, což je po Německu, Švédsku a Indii čtvrtá nejpočetnější výprava na mistrovství světa. ,,Naším největším adeptem na medaili je hlavně čerstvý čtyřicátník Martin Olejník. Na obhajobu zlata ve dvouhře z posledního šampionátu v Číně se chystá mezi padesátníky Miroslav Cecava," prozradil základní informace Jaroslav Kučera. Také on na severu Evropy zabojuje o co nejlepší umístění. V jeho společnosti 65 – 69 let nastoupí 313 hráčů a Kučera se v singlu porve o postup do čtvrtfinále. Ve čtyřhře bude hrát s novým partnerem Václavem Tajčem ze Slaného a také tento pár by uspokojil postup mezi čtyři nejlepší dvojice. Lubomír Hotař

