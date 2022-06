Organizátoři akce se vzhledem k předchozím letům rozhodli udělat radost těm nejmenším. „Město Holešov všem dětem zaplatí startovné, očekáváme, že jich přijde hodně. Nikoliv pouze ti, co pravidelně jezdí, ale i další, kteří si to budou chtít vyzkoušet,“ přiblížil Fojtík.

Obr Josef Drásal slaví 180. výročí narození. Za jeho výšku mohla disfunkce

O víkendu se uskuteční už devětadvacátý ročník. Zatímco přípravy probíhají už s téměř rutinní záležitostí, některé aspekty se stávají složitějšími. „Rok od roku se mění komunikace s majiteli pozemků a lesů, přes které jedeme. Zabírá to více času, náročnější je to i po finanční stránce,“ posteskl si čtyřnásobný vítěz Bikemaratonu Drásal.

Ani to ovšem nezabránilo skutečnosti, aby letošní ročník proběhl za tradičních okolností. Připravena je Rodinná drásalovská jízda (15 km), trasa C (31 km), trasa B (58 km), trasa A pro ženy (85 km), trasa A pro muže (117 km) a pro vyznavače extrémů trasa OBR Drásal čítající 173 km.

Kolik účastníků se na těchto trasách představí? „Lidí ubývá, závodů přibývá. Generace, která chtěla jezdit těžké závody, stárne, mladí se do toho nehrnou. Kdybychom se vrátili na čísla stará čtyři pět roků, byl by to skoro zázrak. Oproti loňskému roku máme touto dobou vyšší počet závodníků,“ nastínil Fojtík ve středu odpoledne.

Jobánek s účastí na Drásalovi váhal, soupeře zlomil nad Vsetínem

Na startu potřetí za sebou nebude chybět olympijský vítěz z roku 2012 Jaroslav Kulhavý. „Letos pravděpodobně ukončí kariéru, bude tak jedna z posledních příležitostí ho vidět nebo s ním dokonce závodit. Konkurenci bude mít v podobě Lubomíra Petruše, který v neděli obsadil čtvrté místo na Mistrovství Evropy!“

Na trase A (117 km) bude k vidění i jedna specialita. „Běžec Roman Pavlíček z Hlínska pod Hostýnem chce tuto trasu uběhnout, startovat bude ve čtyři hodiny ráno, rád by to stihl do vyhlášení vítězů, tedy šesté hodiny večerní. Vlezl by se tak do čtrnácti hodin,“ zmínil Ondřej Fojtík netradiční pokus na náročné trati.

Ředitel závodu zároveň láká i na nenáročnější trať – OBR Drásala. „Startovat budou dva nejúspěšnější závodníci posledního ročníku Honza Jobánek a Michal Bubílek. Bude to dramatické až do poslední chvíle,“ nepochybuje.