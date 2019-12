„Ze začátku jsem nebyl se svými výkony spokojený, ale cítím, že se to zlepšuje, za což jsem moc rád,“ přiznává mladý florbalista, který své víkendové vystoupení ale v žádném případě nepřeceňuje. „Pořád je na čem pracovat,“ ví Kvapil.

Bodově letos zrovna nezáří. Ve čtrnácti duelech si připsal sedm bodů za tři branky a čtyři asistence. „Staticky jsou zatím nízké, ale jsem rád, že jsem se prosadil právě proti Ostravě a pomohl týmu k výhře,“ těší jednoho z hrdinů nedělní bitvy.

Celek ze Zlínska v důležitém střetnutí triumfoval 8:3 a v superligové tabulce se posunul na šesté místo. Kvapil i ostatní Panteři si po utkání pořádně oddechli. Věděli totiž, že po třech porážkách musí zabrat, což jim proti Ostravě vyšlo. „Určitě jsme potřebovali vyhrát. Přece jenom to pomůže i týmové psychice, ale na soupeře jsme si věřili,“ říká Kvapil.

Otrokovičtí odpor tradičního rivala zlomili na začátku závěrečné části, když soupeři odskočili z 3:1 na 5:1. Hosté sice vzápětí náskok dvěma slepenými brankami snížili a utkání na chvíli zdramatizovali, Panteři už si ale náskok nenechali vzít.

„Ostrava hraje dobrý florbal a je to těžký soupeř, takže se dalo čekat, že to nebude jednoduché. Rozhodlo to, že jsme dobře bránili a konečně jsme byli i produktivní a využili naše šance,“ myslí si Kvapil.

Florbalisty Otrokovic letos kromě koncovky sráží hlavně výpadky v částech zápasu, když v krátkém sledu inkasují více branek za sebou. „Těžko říct, zda je za tím nějaká nekoncentrovanost, ale podle mě je to i tím, že na rozdíl od soupeře ve vyrovnaném utkání neproměníme vyložené soupeře,“ míní dvacetiletý univerzál.

Asistent trenéra Koníček po porážce na Spartě kritizoval zkušené hráče za to, že nedodržují pokyny. Podle Kvapila mladšího to ale žádné haló v kabině Panterů nebylo. „Určitě jsme se o tom pobavili a vyříkali si to. Hledali jsme řešení, jak eliminovat výpadky a zlepšit naši hru,“ přiznává Kvapil.

Moravanům v Praze proti favoritovi nepomohla ani výborná úvodní část. „Florbal se hraje na tři třetiny a my bohužel ty zbylé dvě neodehráli vůbec dobře. Byly tam chyby, na kterých musíme zapracovat,“ ví mladý obránce či útočník.

Panteři z elitní čtyřky porazili pouze Vítkovice. Spartě, Chodovu i Mladí Boleslavi podlehli. „Myslím si, že i s těmito týmy dokážeme hrát vyrovnané zápasy ale pokud nebudeme využívat naše šance a dávat góly, tak je to proti elitním týmům velmi těžké,“ uvedl Kvapil.

Otrokovice nyní čeká víkendový dvojzápas s Královskými Vinohrady a v Brně. Trenérův potomek si ztráty nepřipouští. „Věřím, že když budeme pokračovat v naší dobré obraně a využijeme šance, tak získáme šest bodů ,“ přeje si.

Nejen Panteři cítí, že v boji o play-off výrazně přituhuje a jakákoliv ztráta může být v závěru sezony fatální. „Ano, souhlasím. Letos je soutěž ještě vyrovnanější než loni a každý bod se počítá,“ ví Kvapil mladší.